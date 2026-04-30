Топ-генерал США признал, что Россия помогает Ирану в войне

Россия помогает Ирану в войне, что ранее отрицал Кремль. Об этом стало известно во время слушаний в Сенате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Нет сомнений, что Россия Владимира Путина принимает серьезные меры, чтобы подорвать наши усилия по успеху в Иране", - заявил Уикер.

Он подчеркнул, что действия Москвы направлены на подрыв американских усилий .

"Там точно есть какие-то действия", - сказал генерал отказавшись вдаваться в подробности, ссылаясь на публичный характер слушания.

Путин помогает Ирану с ударами

Напомним, что вопрос участия России в войне на Ближнем Востоке и ее связей с Ираном уже неоднократно становился предметом обсуждения на международной арене.

В частности, спецпосланник США Стив Уиткофф объяснял отсутствие наказания для РФ за передачу данных Ирану тем, что президент Дональд Трамп "поверил на слово" российскому диктатору, который отрицал любую помощь.

Однако в МИД Германии заявляли, что Россия помогает Ирану определять цели для ударов, и это является частью путинского плана отвлечь внимание Запада от Украины.

Эксперты также указывают на "скрытую руку Путина", поскольку Иран применяет тактики, очень похожие на те, которые используют оккупанты в войне в Украине, и может получать от России разведывательные данные и поддержку для ударов по силам США и их союзников.

Кроме того, эскалация конфликта является экономически выгодной для Москвы. Из-за кризиса на энергетическом рынке выросли цены на нефть и газ, что обеспечивает России дополнительные доходы для финансирования войны против Украины.