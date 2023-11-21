США звинуватили бойовиків ХАМАС у геноциді проти Ізраїлю

Білий дім у понеділок 20 листопада звинуватив ХАМАС у геноциді ізраїльського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу Білого дому .

"Те, що прагне ХАМАС, безперечно, це геноцид. Вони хочуть стерти Ізраїль з карти світу. Вони говорили про це публічно і не раз", - сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

Чиновник нагадав, що нещодавно бойовики ХАМАС погрожували Ізраїлю.

"Вони говорили, що не зупиняться. Те, що сталося 7 жовтня, повторюватиметься знову і знову", - наголосив чиновник.

Терористи вбивали та різали безневинних людей у їхніх власних будинках, а також на музичному фестивалі. На думку адміністрації США це "геноцидні наміри"

За словами Кірбі. Ізраїль не намагається знищити палестинський народ чи стерти Сектор Гази з карти світу.

"Ізраїль намагається захиститись від терористичної загрози геноциду", - зазначив чиновник.

Війна в Ізраїлі

Війна в Ізраїлі розпочалася 7 жовтня 2023 року, коли терористи ХАМАС обстріляли Ізраїль та увійшли на його територію. У свою чергу, Ізраїль оголосив про початок операції "Залізні мечі".

27 жовтня ЦАХАЛ почав наступати на Сектор Газа. ХАМАС втратив контроль над частиною території та рушили на південь.

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ виявив тунель бойовиків ХАМАС у найбільшій лікарні Сектору Газа Аль-Шифе.

Раніше ми повідомляли, що ЦАХАЛ виявили в мечеті Гази лабораторію з виробництва ракет, зброю та вхід у тунель.