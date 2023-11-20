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ЦАХАЛ виявив у мечеті Гази лабораторію з виробництва ракет

Понеділок 20 листопада 2023 22:48
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ЦАХАЛ виявив у мечеті Гази лабораторію з виробництва ракет Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сили армії Ізраїлю виявили в мечеті в районі Зейтун міста Газа лабораторію з виробництва ракет, зброю і вхід у тунель.

Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли: Мечеть у районі Зейтун використовували як лабораторію для виробництва зброї. Війська увійшли в мечеть, провели сканування і переконалися, що там немає пасток. Вони прямують всередину мечеті і виявляють шахту тунелю і сходи", - заявив він.

За словами Хагарі, у підвалі військовослужбовці виявили "майстерню з виготовлення ракет".

"Терористи виробляють ракети в мечеті. Використовують іслам і символи ісламу для створення терору", - заявив він.

Хагарі додав, що ЦАХАЛ продовжуватиме розкривати факти використання ХАМАСом цивільних об'єктів для терору.

Зейтун - опорний пункт ХАМАС на півдні міста Газа.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль, вбивали та викрадали мирних людей та військових. У відповідь Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" проти терористів.

27 жовтня ЦАХАЛ розпочав наступ на Сектор Газа. Стало відомо, що ХАМАС втратив контроль над територією. Бойовики біжать на південь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ не має наміру утримувати військових у Секторі Газа після закінчення війни.

Крім цього, ЦАХАЛ виявив тунель бойовиків ХАМАС у найбільшій лікарні Сектору Газа Аль-Шифе. Також ЦАХАЛ вдарив по підземних об'єктах ХАМАС. У них переховувалися старші командири бойовиків.

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Ізраїль Сектор Газа ХАМАС
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