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Армія Ізраїлю виявила тунель бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа, - Reuters

Сектор Газу, П'ятниця 17 листопада 2023 03:11
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Армія Ізраїлю виявила тунель бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа, - Reuters Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ЦАХАЛ виявив тунельний прохід, яким користувався ХАМАС усередині лікарні Аль-Шифа в секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна , з посиланням на Reuters .

Відеоролик, опублікований ізраїльськими військовими, демонструє, за їхніми словами, вхід до тунелю на відкритій місцевості біля лікарні Аль-Шифа, найбільшої лікарні у секторі Газа.

На записі видно глибоку яму в землі, оточену бетоном, дерев'яними щебенями та піском, що є, мабуть, місцем проведення розкопок. На задньому плані помітний бульдозер, що стверджує, як стверджується, про процес роботи на цій території, згідно з повідомленням видання.

Ізраїльська армія повідомила, що її війська також виявили у лікарні автомобіль із великою кількістю зброї.

У своїй заяві, зробленій пізно ввечері в четвер, ХАМАС спростував заяви Пентагону та Держдепартаменту США, в яких йшлося про те, що організація використовує лікарню Аль-Шифа у військових цілях. Вони назвали їх "явно хибною історією", яка була продемонстрована "слабкими та безглуздими діями представників окупаційної армії"

Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив у четвер, що Сполучені Штати повністю довіряють оцінкам своїх спецслужб щодо діяльності ХАМАС у лікарні Аль-Шифа. Він наголосив, що не планується розкривати чи уточнювати цю інформацію.

Війна в Ізраїлі

Раніше ми повідомляли, що ЦАХАЛ завдав ударів по підземних об'єктах ХАМАСу У них переховувалися старші командири бойовиків.

Також, за словами військових ізраїльської армії, вони близькі до знищення військової системи ХАМАСу на півночі Сектору Газа.

Також ми повідомляли, що ЦАХАЛ вдалося встановити контроль над портом Гази. Бойовики його використовували для підготовки та проведення терактів.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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