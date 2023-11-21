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США обвинили боевиков ХАМАС в геноциде против Израиля

Вашингтон, Вторник 21 ноября 2023 01:14
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США обвинили боевиков ХАМАС в геноциде против Израиля Фото: представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Белый дом в понедельник 20 ноября обвинил ХАМАС в геноциде израильского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга Белого дома.

"То, что стремится ХАМАС, без сомнений, это геноцид. Они хотят стереть Израиль с карты мира. Они говорили об этом публично и не раз", - сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби

Чиновник напомнил, что недавно боевики ХАМАС угрожали Израилю.

"Они говорили, что не остановятся. То, что произошло 7 октября, будет повторяться снова и снова", - подчеркнул чиновник.

Террористы убивали и резали невинных людей в их собственных домах, а также на музыкальном фестивале. По мнению администрации США это "геноцидные намерения"

По словам Кирби. Израиль не пытается уничтожить палестинский народ или стереть Сектор Газа с карты мира.

"Израиль пытается защититься от террористической угрозы геноцида", - отметил чиновник.

Война в Израиле

Война в Израиле началась 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАС обстреляли Израиль и вошли на его территорию. В свою очередь Израиль объявил об начале операции "Железные мечи".

27 октября ЦАХАЛ начал наступать на Сектор Газа. ХАМАС потерял контроль над частью территории и двинулись на юг.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ обнаружил туннель боевиков ХАМАСа в крупнейшей больнице Сектора Газа Аль-Шифе.

Ранее мы сообщали, что ЦАХАЛ обнаружили в мечети Газы лабораторию по производству ракет, оружие и вход в туннель.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Белый дом Сектор Газа
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