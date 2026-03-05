США звернулися до України за допомогою через атаки "Шахедів"

Сполучені Штати попросили в України допомоги у захисті від безпілотників типу "Шахед" на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "Шахедів" у регіоні Близького Сходу. Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку", - сказано в його заяві.

Зеленський підкреслив, що Україна "допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей".

Зацікавленість США в українських дронах

Нагадаємо, США та щонайменше ще одна країна Перської затоки ведуть переговори щодо закупівлі дронів-перехоплювачів України для протидії іранським "Шахедам".

Причина такої зацікавленості полягає в тому, що для збивання іранського дрона, який коштує близько 30 тисяч доларів, використовуються ракети систем Patriot вартістю понад 13,5 млн доларів кожна.

Саме Україна першою застосувала масово вироблені дрони-перехоплювачі, вартість яких не перевищує кілька тисяч доларів, для знищення російських аналогів "Шахеда".

У вівторок, 3 березня, Зеленський розповів, що обговорював використання українських технологій боротьби з безпілотниками з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та президентом ОАЕ Мухаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.

Він наголосив, що Україна сьогодні має один із найкращих у світі досвідів протидії "Шахедам", але додав, що співпраця з партнерами "можлива лише без шкоди для нашої обороноздатності".