США звернулися до України за допомогою через атаки "Шахедів"
Сполучені Штати попросили в України допомоги у захисті від безпілотників типу "Шахед" на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "Шахедів" у регіоні Близького Сходу. Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку", - сказано в його заяві.
Зеленський підкреслив, що Україна "допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей".
Зацікавленість США в українських дронах
Нагадаємо, США та щонайменше ще одна країна Перської затоки ведуть переговори щодо закупівлі дронів-перехоплювачів України для протидії іранським "Шахедам".
Причина такої зацікавленості полягає в тому, що для збивання іранського дрона, який коштує близько 30 тисяч доларів, використовуються ракети систем Patriot вартістю понад 13,5 млн доларів кожна.
Саме Україна першою застосувала масово вироблені дрони-перехоплювачі, вартість яких не перевищує кілька тисяч доларів, для знищення російських аналогів "Шахеда".
У вівторок, 3 березня, Зеленський розповів, що обговорював використання українських технологій боротьби з безпілотниками з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та президентом ОАЕ Мухаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.
Він наголосив, що Україна сьогодні має один із найкращих у світі досвідів протидії "Шахедам", але додав, що співпраця з партнерами "можлива лише без шкоди для нашої обороноздатності".
Зазначимо, Британія прагне, щоб українські експерти навчили країни Перської затоки "приземляти" іранські дрони. Про такі плани говорив британський прем’єр Кір Стармер, хоча Зеленський досі не підтвердив отримання офіційних запитів.
РБК-Україна раніше повідомило про активну роботу України над цим питанням. Йдеться про домовленості Києва та ОАЕ щодо спільного захисту від атак іранських "Шахедів".