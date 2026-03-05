США обратились к Украине за помощью из-за атак "Шахедов"

Соединенные Штаты попросили у Украины помощи в защите от беспилотников типа "Шахед" на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность", - сказано в его заявлении.

Зеленский подчеркнул, что Украина "помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей".

Заинтересованность США в украинских дронах

Напомним, США и по меньшей мере еще одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке дронов-перехватчиков Украины для противодействия иранским "Шахедам".

Причина такой заинтересованности заключается в том, что для сбивания иранского дрона, который стоит около 30 тысяч долларов, используются ракеты систем Patriot стоимостью более 13,5 млн долларов каждая.

Именно Украина первой применила массово производимые дроны-перехватчики, стоимость которых не превышает несколько тысяч долларов, для уничтожения российских аналогов "Шахеда".

Во вторник, 3 марта, Зеленский рассказал, что обсуждал использование украинских технологий борьбы с беспилотниками с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Он отметил, что Украина сегодня имеет один из лучших в мире опытов противодействия "Шахедам", но добавил, что сотрудничество с партнерами "возможно только без ущерба для нашей обороноспособности".