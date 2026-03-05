ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США обратились к Украине за помощью из-за атак "Шахедов"

20:22 05.03.2026 Чт
2 мин
Обычно Киев просит помощи у Вашингтона, но теперь роли поменялись
aimg Валерий Ульяненко
США обратились к Украине за помощью из-за атак "Шахедов" Фото: беспилотники типа "Шахед" (defence-ua com)

Соединенные Штаты попросили у Украины помощи в защите от беспилотников типа "Шахед" на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь в уничтожении "Шахедов", но есть условие

"Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность", - сказано в его заявлении.

Зеленский подчеркнул, что Украина "помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей".

Заинтересованность США в украинских дронах

Напомним, США и по меньшей мере еще одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке дронов-перехватчиков Украины для противодействия иранским "Шахедам".

Причина такой заинтересованности заключается в том, что для сбивания иранского дрона, который стоит около 30 тысяч долларов, используются ракеты систем Patriot стоимостью более 13,5 млн долларов каждая.

Именно Украина первой применила массово производимые дроны-перехватчики, стоимость которых не превышает несколько тысяч долларов, для уничтожения российских аналогов "Шахеда".

Во вторник, 3 марта, Зеленский рассказал, что обсуждал использование украинских технологий борьбы с беспилотниками с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Он отметил, что Украина сегодня имеет один из лучших в мире опытов противодействия "Шахедам", но добавил, что сотрудничество с партнерами "возможно только без ущерба для нашей обороноспособности".

Отметим, Британия хочет, чтобы украинские эксперты научили страны Персидского залива "приземлять" иранские дроны. О таких планах говорил британский премьер Кир Стармер, хотя Зеленский до сих пор не подтвердил получение официальных запросов.

РБК-Украина ранее сообщило об активной работе Украины над этим вопросом. Речь идет о договоренностях Киева и ОАЭ по совместной защите от атак иранских "Шахедов".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Ближний восток
Новости
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине