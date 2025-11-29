США зупинили видачу віз громадянам однієї з країн, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що його відомство призупинило видачу віз громадянам Афганістану. Це сталося після нещодавньої стрілянини в кількох кварталах від Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост держсекретаря в соцмережі Х.

"Держдепартамент президента Трампа призупинив видачу віз усім особам, які подорожують за афганськими паспортами. У Сполучених Штатів немає важливішого пріоритету, ніж захист нашої країни і нашого народу", - написав Рубіо.

Що передувало

Нагадаємо, у середу 26 листопада, у Вашингтоні внаслідок збройного нападу було поранено двох військовослужбовців Національної гвардії США. Стрілянина сталася недалеко від станції метро Farragut, за кілька кварталів від Білого дому.

Після зняття відбитків пальців у ФБР заявили, що стрільцем, який скоїв напад, є 29-річний громадянин Афганістану Рахманулла Лаканвал, який в'їхав до країни у вересні 2021 року. Тобто - через місяць після виведення військ США з Афганістану.

Пізніше глава Пентагону Піт Гегсет анонсував, що за запитом президента США Дональда Трампа до Вашингтона буде направлено додаткові 500 бійців Нацгвардії.

За кілька годин після інциденту Трамп заявив, що США перевірять статус усіх громадян Афганістану, яких прийняли в країну за часів експрезидента Джо Байдена, - його буде переглянуто.

Крім того, у Службі громадянства та імміграції США повідомили, що призупинили обробку всіх заяв громадян Афганістану на імміграцію.

Через дві доби Трамп виступив на честь Дня подяки і повідомив, що 20-річна військовослужбовець Нацгвардії Сара Бекстром, на жаль, прямо перед його виступом померла.

Він додав, що другий військовослужбовець, 24-річний Ендрю Вулф, залишається в критичному стані.