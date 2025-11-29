ua en ru
США остановили выдачу виз гражданам одной из стран, - Рубио

Суббота 29 ноября 2025 16:31
США остановили выдачу виз гражданам одной из стран, - Рубио Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его ведомство приостановило выдачу виз гражданам Афганистана. Это произошло после недавней стрельбы в нескольких кварталах от Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост госсекретаря в соцсети Х.

"Госдепартамент президента Трампа приостановил выдачу виз всем лицам, путешествующим по афганским паспортам. У Соединенных Штатов нет более важного приоритета, чем защита нашей страны и нашего народа", - написал Рубио.

Что предшествовало

Напомним, в среду 26 ноября, в Вашингтоне в результате вооруженного нападения были ранены два военнослужащих Национальной гвардии США. Стрельба произошла недалеко от станции метро Farragut, в нескольких кварталах от Белого дома.

После снятия отпечатков пальцев в ФБР заявили, что стрелком, который совершил нападение, является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, въехавший в страну в сентябре 2021 года. То есть - спустя месяц после вывода войск США из Афганистана.

Позже глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал, что по запросу президента США Дональда Трампа, в Вашингтон будут направлены дополнительные 500 бойцов Нацгвардии.

Через несколько часов после инцидента Трамп заявил, что США проверят статус всех граждан Афганистана, которые были приняты в страну во время экс-президента Джо Байдена - будет пересмотрен.

Кроме того, в Службе гражданства и иммиграции США сообщили, что приостановили обработку всех заявлений граждан Афганистана на иммиграцию.

Спустя двое суток Трамп выступил в честь Дня благодарения и сообщил, что 20-летняя военнослужащая Нацгвардии Сара Бекстром, к сожалению, прямо перед его выступлением умерла.

Он добавил, что второй военнослужащий, 24-летний Эндрю Вулф, остается в критическом состоянии.

