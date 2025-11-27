"В'їхали за Байдена": Трамп доручив перевірити всіх афганців після стрілянини у Вашингтоні
Президент США Дональд Трамп заявив, що статус усіх громадян Афганістану, прийнятих за минулої адміністрації Байдена - буде переглянуто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Слова Трампа прозвучали після того, як він заявив, що підозрюваний у стрілянині у двох бійців Нацгвардії у Вашингтоні, імовірно, є громадянином Афганістану, який в'їхав до країни у вересні 2021 року. Тобто - через місяць після виведення військ США з Афганістану.
"Ми не збираємося миритися з подібними зазіханнями на закон і порядок з боку людей, яким взагалі не місце в нашій країні. Тепер ми повинні переглянути кожного іноземця, який в'їхав... з Афганістану за часів Байдена. І ми повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення висилки будь-якого іноземця з будь-якої країни, який не належить до нашої країни і не приносить користь нашій країні", - сказав Трамп.
CBS зазначає, що Трамп виступив після того, як видання ще у вівторок отримало внутрішню службову записку федерального уряду від 21 листопада.
У ній ішлося про те, що адміністрація Трампа доручила імміграційним чиновникам переглянути справи всіх біженців, прийнятих за колишнього президента Джо Байдена.
У службовій записці директор Служби громадянства та імміграції США Джозеф Едлоу доручив посадовим особам агентства розслідувати випадки біженців, які в'їхали в період із 20 січня 2021 року до 20 лютого 2025 року і, можливо, провести з ними повторну співбесіду.
За даними федеральної статистики, у період з лютого 2021 року по січень 2025 року до США прибуло близько 233 тисяч біженців.
Громадяни Афганістану не потраплять до США
Наразі вже публічно стало відомо, що адміністрація Трампа призупинила опрацювання всіх заявок на імміграцію для громадян Афганістану після того, як у середу було скоєно збройний напад на двох бійців Нацгвардії.
Причому в Службі громадянства та імміграції США уточнили, що призупинення заяв безстрокове.
"Відтепер опрацювання всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану, призупиняється на невизначений термін до подальшого розгляду протоколів безпеки та перевірки. Захист і безпека нашої батьківщини та американського народу залишаються нашою головною метою і місією", - йдеться в заяві агентства.
Що передувало
Нагадаємо, 26 листопада вдень у Вашингтоні внаслідок збройного нападу було поранено двох військовослужбовців Національної гвардії США. Стрілянина сталася недалеко від станції метро Farragut, за кілька кварталів від Білого дому.
Після інциденту була інформація, що обидва бійці загинули, проте незабаром директор ФБР Кеш Патель спростував ці заяви. Він сказав, що нацгвардійці перебувають у критичному стані.
За даними CNN, у ФБР вважають, що встановили особу стрілка. Після зняття відбитків пальців, правоохоронці отримали ім'я підозрюваного. Ним виявився 29-річний громадянин Афганістану Рахманулла Лаканвал. Водночас, додаткові перевірки ще проводяться.
Раніше Трамп у себе в соцмережах писав, що "тварина", яка відкрила вогонь по нацгвардійцях, понесе покарання.
Пізніше глава Пентагону Піт Хегсет анонсував, що за запитом Трампа, до Вашингтона буде направлено додаткові 500 бійців Нацгвардії.