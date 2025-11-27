Стрілянина біля Білого дому в США: Трамп запросив направити до Вашингтона 500 бійців, - Хегсет
У середу, 26 листопада, невідомий у двох кварталах від Білого дому відкрив вогонь по двох нацгвардійцях. З цієї причини президент США Дональд Трамп запросив відправити до Вашингтона додаткових 500 бійців.
Про це заявив міністр війни США Піт Хегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Це тільки зміцнить нашу рішучість зробити Вашингтон безпечним і красивим", - заявив Гегсет.
Він додав, що надішле запит міністру армії.
Що відомо про стрілянину у Вашингтоні та що відомо про стрільця
Нагадаємо, раніше у ЗМІ була інформація, що внаслідок стрілянини неподалік від Білого дому загинули двоє військовослужбовців Національної гвардії США.
За даними CNN, підозрюваний наблизився до охоронців, маючи намір напасти на них, і першим вистрілив в одного з охоронців, який перебував усього за кілька футів від нього.
За словами одного з джерел, після цього підозрюваний вистрілив в іншого бійця, який намагався сховатися за укриттям на автобусній зупинці.
Джерело повідомило, що підозрюваний не співпрацює зі слідством і на момент арешту в нього не було при собі документів, що засвідчують особу.
Убив чи поранив
Наразі інформація про стан бійців доволі суперечлива. Губернатор Західної Вірджинії писав у Х, що обидва бійці загинули. Однак пізніше відкликав свою заяву.
"Ми зараз отримуємо суперечливі повідомлення про стан двох наших гвардійців і повідомимо додатково, щойно отримаємо повнішу інформацію", - написав він у новому пості.
Тим часом директор ФБР Каш Патель уже теж заявив, що бійці перебувають у критичному стані.
"Оскільки це напад на федерального співробітника правоохоронних органів, це буде розглядатися як федеральний злочин. ФБР очолить розслідуванням", - додав він журналістам.
Мер Вашингтона Елізабет Баузер сказала, що підозрюваний цілеспрямовано відкрив стрілянину проти співробітників Нацгвардії США.
У поліції тим часом кажуть, що жодних інших підозрюваних, окрім затриманого - немає.
"Таким чином, на даний момент немає жодних ознак того, що був інший підозрюваний. Єдиного підозрюваного, який брав участь у цьому інциденті, було застрелено під час сутички, його доправили в лікарню для лікування", - заявив помічник начальника столичного поліцейського управління Джефф Керролл.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп теж прокоментував інцидент. У себе в соцмережах він написав, що «тварина», яка відкрила вогонь по нацгвардійцях, понесе покарання.