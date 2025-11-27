Стрілянина біля Білого дому в США: Трамп запросив направити до Вашингтона 500 бійців, - Хегсет

У середу, 26 листопада, невідомий у двох кварталах від Білого дому відкрив вогонь по двох нацгвардійцях. З цієї причини президент США Дональд Трамп запросив відправити до Вашингтона додаткових 500 бійців.

Про це заявив міністр війни США Піт Хегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це тільки зміцнить нашу рішучість зробити Вашингтон безпечним і красивим", - заявив Гегсет. Він додав, що надішле запит міністру армії. Що відомо про стрілянину у Вашингтоні та що відомо про стрільця Нагадаємо, раніше у ЗМІ була інформація, що внаслідок стрілянини неподалік від Білого дому загинули двоє військовослужбовців Національної гвардії США. За даними CNN, підозрюваний наблизився до охоронців, маючи намір напасти на них, і першим вистрілив в одного з охоронців, який перебував усього за кілька футів від нього. За словами одного з джерел, після цього підозрюваний вистрілив в іншого бійця, який намагався сховатися за укриттям на автобусній зупинці. Джерело повідомило, що підозрюваний не співпрацює зі слідством і на момент арешту в нього не було при собі документів, що засвідчують особу.