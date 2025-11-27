ФБР встановило особу стрільця у Вашингтоні: ним виявився громадянин Афганістану, - ЗМІ

У середу, 26 листопада, за два квартали від Білого дому чоловік вистрілив у двох бійців Національної гвардії США. Ним, судячи з усього, є громадянин Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і CBS News .

За даними CNN, ФБР вважає, що встановило особу підозрюваного у стрілянині по військовослужбовцях Нацгвардії.

Джерела заявили, що початкова ідентифікація стрільця збігається з чоловіком зі штату Вашингтон, який, судячи з усього, іммігрував туди з Афганістану в серпні 2021 року.

Один зі співробітників правоохоронних органів додав, що влада зняла відбитки пальців затриманого чоловіка і в такий спосіб отримала первісне ім'я. Однак правоохоронці все ще працюють над додатковим підтвердженням.

Тим часом CBS теж пише, що підозрюваним є 29-річний громадянин Афганістану. Ба більше, видання уточнило його ім'я - підозрюваного стрілка звуть Рахманулла Лаканвал.

За словами двох джерел, для нападу чоловік використовував пістолет.