ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

ФБР встановило особу стрільця у Вашингтоні: ним виявився громадянин Афганістану, - ЗМІ

Четвер 27 листопада 2025 03:55
UA EN RU
ФБР встановило особу стрільця у Вашингтоні: ним виявився громадянин Афганістану, - ЗМІ Фото: підозрюваний, попередньо, 29-річний громадянин Афганістану (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу, 26 листопада, за два квартали від Білого дому чоловік вистрілив у двох бійців Національної гвардії США. Ним, судячи з усього, є громадянин Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і CBS News.

За даними CNN, ФБР вважає, що встановило особу підозрюваного у стрілянині по військовослужбовцях Нацгвардії.

Джерела заявили, що початкова ідентифікація стрільця збігається з чоловіком зі штату Вашингтон, який, судячи з усього, іммігрував туди з Афганістану в серпні 2021 року.

Один зі співробітників правоохоронних органів додав, що влада зняла відбитки пальців затриманого чоловіка і в такий спосіб отримала первісне ім'я. Однак правоохоронці все ще працюють над додатковим підтвердженням.

Тим часом CBS теж пише, що підозрюваним є 29-річний громадянин Афганістану. Ба більше, видання уточнило його ім'я - підозрюваного стрілка звуть Рахманулла Лаканвал.

За словами двох джерел, для нападу чоловік використовував пістолет.

Що передувало

Нагадаємо, у середу вдень у Вашингтоні, округ Колумбія, внаслідок нападу було поранено двох військовослужбовців Національної гвардії США.

Стрілянина сталася недалеко від станції метро Farragut, за кілька кварталів від Білого дому, на перетині 17-1 вулиці та 1-ї вулиці на північному заході. Підозрюваного затримали, а CNN писало, що він теж дістав поранення.

Після інциденту директор ФБР Кеш Патель повідомив, що обидва нацгвардійці перебувають у критичному стані. Раніше губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі заявив про загибель бійців, але пізніше відмовився від своїх слів, пославшись на "суперечливі повідомлення".

Президент США Дональд Трамп уже відреагував на інцидент. У своїх соцмережах він написав, що "тварина", яка відкрила вогонь по нацгвардійцях, понесе покарання.

Пізніше глава Пентагону Піт Хегсет повідомив журналістам, що Трамп запросив направити до Вашингтона додаткових 500 бійців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вашингтон Білий дім
Новини
Посланник Трампа. Хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні
Посланник Трампа. Хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України