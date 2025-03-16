Директор підтвердив, що майже весь персонал "Голосу Америки" відсторонений

У суботу в ЗМІ була інформація, що багатьох співробітників "Голосу Америки" відправили у відпустку через указ президента США Дональда Трампа. Тепер інформація підтвердилася офіційно.

"Повідомлення від директора Голосу Америки. Наразі Голос Америки українською мовою призупинив мовлення. Усіх працівників відправлено в адміністративну відпустку. Що буде далі - поки невідомо", - написав Петричка, зазначивши пост директора.

Своєю чергою, Майкл Абрамовіц засмучений, що майже весь персонал "Голосу Америки" відправлено в адміністративну відпустку, зокрема й він.

"Я глибоко засмучений тим, що вперше за 83 роки заглушається історичний Голос Америки. Сьогодні вранці я дізнався, що практично весь персонал "Голосу Америки" - понад 1300 журналістів, продюсерів і допоміжного персоналу - сьогодні був відправлений в адміністративну відпустку. Я теж. Голос Америки потребує продуманої реформи, і ми домоглися прогресу в цьому відношенні", - написав Абрамовіц.

Водночас він підкреслив, що вчорашня акція ставить ЗМІ нездатним виконати свою життєво важливу місію. За словами директора, ця місія особливо важлива сьогодні, коли такі противники Америки, як Іран, Китай і Росія, вкладають мільярди доларів у створення неправдивих оповідань для дискредитації США.

"VOA просуває свободу і демократію в усьому світі, розповідаючи історію Америки і надаючи об'єктивні та зважені новини та інформацію, особливо для тих, хто живе в умовах тиранії. Навіть якщо агентство виживе в тій чи іншій формі, дії, яких вживає сьогодні адміністрація, серйозно підірвуть здатність "Голосу Америки" підтримувати світ, який буде безпечним і вільним, і тим самим не захищає інтереси США", - додав він.

Абрамовіц пише, що "Голос Америки" є безцінним надбанням для США, відіграючи найважливішу роль у боротьбі з комунізмом, фашизмом і пригнобленням, а також у боротьбі за свободу і демократію. Він розповів, що це ЗМІ щорічно охоплює понад 360 млн осіб 48 мовами. Крім того, у багатьох диктатурах "Голос Америки" є єдиним надійним джерел новин та інформації.



"Я вітаю дивовижний персонал Голосу Америки. Багато з них приїхали в Америку з авторитарних країн, де не змогли вільно займатися журналістикою. Бути їхнім лідером надихає, і я глибоко поважаю і ціную їх за те, що вони роблять свій внесок у розвиток свободи і демократії", - резюмував він.