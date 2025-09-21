США не зробили заяву щодо літаків РФ над Естонією: Трамп пояснив, чому

Президента США Дональда Трампа не поінформували про порушення повітряного простору Естонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Трампа.
Спілкуючись із журналістами після вечері в маєтку Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноні, на питання про те, якою буде його відповідь Росії у зв'язку з подіями в Естонії, Трамп відповів: "Я не поінформований про Естонію".
Хоча ще напередодні на брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому Трамп казав, що інцидент зі вторгненням російських літаків у повітряний простір Естонії може викликати проблеми.
"Мені не подобається, коли таке стається. Це може викликати великі проблеми. Я скоро отримаю звіт про цю подію", - сказав він.
Три російських винищувачі МіГ-31К порушили повітряний простір Естонії в п'ятницю, 19 вересня.
Вони перебували над Естонією впродовж 12 хвилин і рухались у бік Талліна.
Для перехоплення військові підняли італійські винищувачі F-35.
У НАТО та ЄС назвали цей інцидент небезпечною провокацією.
Уряд Естонії звернувся до НАТО з вимогою про початок консультацій відповідно до статті 4 статуту Альянсу.