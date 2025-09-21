США не сделали заявление по самолетам РФ над Эстонией: Трамп объяснил, почему

Общаясь с журналистами после ужина в поместье Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноне, на вопрос о том, каким будет его ответ России в связи с событиями в Эстонии, Трамп ответил: "Я не проинформирован об Эстонии".

Хотя еще накануне на брифинге в Овальном кабинете Белого дома Трамп говорил, что инцидент с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии может вызвать проблемы.

"Мне не нравится, когда такое происходит. Это может вызвать большие проблемы. Я скоро получу отчет об этом событии", - сказал он.