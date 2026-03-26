США сняли санкции с минфина Беларуси и нескольких белорусских банков

США 26 марта отменили санкции против министерства финансов Беларуси, Банка развития Беларуси и компании "Беларуськалий", а также некоторых связанных с ними организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Министерства финансов США.

Как сказано в документе, Управление контроля за иностранными активами (OFAC), которое отвечает за санкции, выдает генеральную лицензию №14 "На осуществление операций с участием Белорусского банка развития и реконструкции "Белинвестбанк" и некоторых дополнительных организаций".

" OFAC также определило, после консультаций с Государственным департаментом США, что обстоятельства больше не оправдывают запреты, наложенные на Министерство финансов Республики Беларусь и Банк развития Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

Также OFAC обновил свой "Список граждан специального назначения и заблокированных лиц". Среди прочего, в списке упоминается предприятие "Беларуськалий" и несколько меньших белорусских банков.