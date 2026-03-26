США сняли санкции с минфина Беларуси и нескольких белорусских банков
США 26 марта отменили санкции противминистерства финансов Беларуси, Банка развития Беларуси и компании "Беларуськалий", а также некоторых связанных с ними организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Министерства финансов США.
Как сказано в документе, Управление контроля за иностранными активами (OFAC), которое отвечает за санкции, выдает генеральную лицензию №14 "На осуществление операций с участием Белорусского банка развития и реконструкции "Белинвестбанк" и некоторых дополнительных организаций".
"OFAC также определило, после консультаций с Государственным департаментом США, что обстоятельства больше не оправдывают запреты, наложенные на Министерство финансов Республики Беларусь и Банк развития Республики Беларусь", - сказано в сообщении.
Также OFAC обновил свой "Список граждан специального назначения и заблокированных лиц". Среди прочего, в списке упоминается предприятие "Беларуськалий" и несколько меньших белорусских банков.
Как известно, 19 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил группу политических заключенных после встречи с делегацией США в Минске, на фоне договоренностей об ослаблении санкций.
Это уже не первый раз, когда Минск реализует такую схему. 13 декабря 2025 года по итогам переговоров Лукашенко объявил амнистию для 123 политзаключенных, среди которых были Виктор Бабарико и Мария Колесникова.
А уже 15 декабря того же года Министерство финансов США сообщило об отмене части санкций против Беларуси, в частности в отношении компаний Belaruskali, Belarusian Potash Company и ее дочерней структуры Agrorozkvit.