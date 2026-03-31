США знову послабили санкції проти РФ: що вивели з-під обмежень

Через війну США та Ірану, фактичне закриття Ормузької протоки та удари по нафтовій інфраструктурі світовий ринок нафти опинився під найсильнішим тиском за останні роки.

Раніше країни ЄС обговорювали посилення санкцій проти суден, які перевозять російську нафту в обхід обмежень, а Велика Британія анонсувала, що почне перехоплювати танкери тіньового флоту у своїх водах.

Нещодавно Росія доставила першу партію палива до Атлантиди. Країною призначення нафтових продуктів була Куба.

Паралельно адміністрація Трампа посилює тиск на Іран. Президент США заявив, що хоче “захопити” іранську нафту та не виключає взяття під контроль острова Харг - ключового нафтового термінала, через який проходить близько 90% іранського експорту.