США знову послабили санкції проти РФ: що вивели з-під обмежень

США виключили з санкційного списку окремі російські судна, зокрема контейнеровози під російським прапором. Відповідна генеральна ліцензія дозволяє завершити операції з розвантаження нафти, завантаженої до 12 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
OFAC видав генеральну ліцензію № 134, яка тимчасово знімає заборону на транзакції, звичайно необхідні для продажу, доставки або розвантаження російської сирої нафти та нафтопродуктів.
Ключові умови:
термін дії - до 11 квітня 2026 року;
застосовується до вантажів, завантажених на судна до 12 березня 2026 року;
охоплює операції із заблокованими суднами, зокрема: управління суднами, найм екіпажу, бункерування, лоцманське проведення, реєстрацію, прапор;
безпечну швартовку, якірну стоянку, забезпечення безпеки екіпажу, аварійний ремонт, захист довкілля.
Ліцензія не дозволяє:
нових завантажень нафти;
транзакцій, пов’язаних з Іраном;
діяльності, забороненої іншими санкційними режимами США.
Рішення стосується окремих компаній та активів, пов’язаних з Росією, які раніше були внесені до списку Specially Designated Nationals (SDN). Це дозволяє завершити рейси суден, які вже перебували в дорозі, без ризику потрапити під санкційні обмеження.
Йдеться, зокрема, про контейнеровози та танкери під російським прапором, які перевозили нафту. Завдяки цьому кроку вони можуть безперешкодно розвантажити вантажі, завантажені до 12 березня.
Серед контейнеровозів, з яких зняли обмеження:
Через війну США та Ірану, фактичне закриття Ормузької протоки та удари по нафтовій інфраструктурі світовий ринок нафти опинився під найсильнішим тиском за останні роки.
Раніше країни ЄС обговорювали посилення санкцій проти суден, які перевозять російську нафту в обхід обмежень, а Велика Британія анонсувала, що почне перехоплювати танкери тіньового флоту у своїх водах.
Нещодавно Росія доставила першу партію палива до Атлантиди. Країною призначення нафтових продуктів була Куба.
Паралельно адміністрація Трампа посилює тиск на Іран. Президент США заявив, що хоче “захопити” іранську нафту та не виключає взяття під контроль острова Харг - ключового нафтового термінала, через який проходить близько 90% іранського експорту.