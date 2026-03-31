США снова ослабили санкции против РФ: что вывели из-под ограничений

США исключили из санкционного списка отдельные российские суда, в частности контейнеровозы под российским флагом. Соответствующая генеральная лицензия позволяет завершить операции по разгрузке нефти, загруженной до 12 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
OFAC выдал генеральную лицензию № 134, которая временно снимает запрет на транзакции, обычно необходимые для продажи, доставки или разгрузки российской сырой нефти и нефтепродуктов.
Ключевые условия:
срок действия - до 11 апреля 2026 года;
применяется к грузам, загруженным на суда до 12 марта 2026 года;
охватывает операции с заблокированными судами, в частности: управление судами, наем экипажа, бункеровку, лоцманскую проводку, регистрацию, флаг;
безопасную швартовку, якорную стоянку, обеспечение безопасности экипажа, аварийный ремонт, защиту окружающей среды.
Лицензия не позволяет:
новых загрузок нефти;
транзакций, связанных с Ираном;
деятельности, запрещенной другими санкционными режимами США.
Решение касается отдельных компаний и активов, связанных с Россией, которые ранее были внесены в список Specially Designated Nationals (SDN). Это позволяет завершить рейсы судов, которые уже находились в пути, без риска попасть под санкционные ограничения.
Речь идет, в частности, о контейнеровозах и танкерах под российским флагом, которые перевозили нефть. Благодаря этому шагу они могут беспрепятственно разгрузить грузы, загруженные до 12 марта.
Среди контейнеровозов, с которых сняли ограничения:
Из-за войны США и Ирана, фактического закрытия Ормузского пролива и ударов по нефтяной инфраструктуре мировой рынок нефти оказался под сильнейшим давлением за последние годы.
Ранее страны ЕС обсуждали ужесточение санкций против судов, которые перевозят российскую нефть в обход ограничений, а Великобритания анонсировала, что начнет перехватывать танкеры теневого флота в своих водах.
Недавно Россия доставила первую партию топлива в Атлантиду. Страной назначения нефтяных продуктов была Куба.
Параллельно администрация Трампа усиливает давление на Иран. Президент США заявил, что хочет "захватить" иранскую нефть и не исключает взятия под контроль острова Харг - ключевого нефтяного терминала, через который проходит около 90% иранского экспорта.