Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США снова ослабили санкции против РФ: что вывели из-под ограничений

18:00 31.03.2026 Вт
Лицензия на разгрузку нефти будет действовать только до конкретной даты
aimg Екатерина Коваль
Фото: ослабление санкций пока остается временным (Getty Images)

США исключили из санкционного списка отдельные российские суда, в частности контейнеровозы под российским флагом. Соответствующая генеральная лицензия позволяет завершить операции по разгрузке нефти, загруженной до 12 марта.

Что предусматривает генеральная лицензия

OFAC выдал генеральную лицензию № 134, которая временно снимает запрет на транзакции, обычно необходимые для продажи, доставки или разгрузки российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Ключевые условия:

  • срок действия - до 11 апреля 2026 года;

  • применяется к грузам, загруженным на суда до 12 марта 2026 года;

  • охватывает операции с заблокированными судами, в частности: управление судами, наем экипажа, бункеровку, лоцманскую проводку, регистрацию, флаг;

  • безопасную швартовку, якорную стоянку, обеспечение безопасности экипажа, аварийный ремонт, защиту окружающей среды.

Что остается под запретом

Лицензия не позволяет:

  • новых загрузок нефти;

  • транзакций, связанных с Ираном;

  • деятельности, запрещенной другими санкционными режимами США.

Какие суда попали под послабления

Решение касается отдельных компаний и активов, связанных с Россией, которые ранее были внесены в список Specially Designated Nationals (SDN). Это позволяет завершить рейсы судов, которые уже находились в пути, без риска попасть под санкционные ограничения.

Речь идет, в частности, о контейнеровозах и танкерах под российским флагом, которые перевозили нефть. Благодаря этому шагу они могут беспрепятственно разгрузить грузы, загруженные до 12 марта.

Среди контейнеровозов, с которых сняли ограничения:

  • Fesco Moneron;
  • Fesco Magadan;
  • Sv Nikolay.

Из-за войны США и Ирана, фактического закрытия Ормузского пролива и ударов по нефтяной инфраструктуре мировой рынок нефти оказался под сильнейшим давлением за последние годы.

Ранее страны ЕС обсуждали ужесточение санкций против судов, которые перевозят российскую нефть в обход ограничений, а Великобритания анонсировала, что начнет перехватывать танкеры теневого флота в своих водах.

Недавно Россия доставила первую партию топлива в Атлантиду. Страной назначения нефтяных продуктов была Куба.

Параллельно администрация Трампа усиливает давление на Иран. Президент США заявил, что хочет "захватить" иранскую нефть и не исключает взятия под контроль острова Харг - ключевого нефтяного терминала, через который проходит около 90% иранского экспорта.

