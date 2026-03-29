В ЄС обговорюють посилення санкцій проти тіньового флоту РФ: під удар потраплять порти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в ЄС обговорюють посилення санкцій проти тіньового флоту Росії, зокрема й можливі обмеження щодо російських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави МЗС Укрінформу .

Під час саміту міністрів закордонних справ G7, що відбувся у Франції 26-27 березня, за словами Сибіги, партнери обговорювали заборону на надання танкерам тіньового флоту Росії морських послуг.

Він наголосив, що нинішня ситуація на енергетичному ринку, спричинена блокуванням Ормузької протоки, не скасовує необхідності запровадження цього інструменту тиску на Москву.

"І якщо ми говоримо про посилення санкцій, вони повинні поширюватись також і на російську портову інфраструктуру, на порти, які дозволяють, зокрема, нелегально танкерам тіньового флоту транспортувати нафту чи вивозити крадене з України зерно", - зазначив міністр.

За його словами, такі варіанти вже обговорюються, і цей підхід "обов'язково рано чи пізно буде втілено".

Сибіга також наголосив, що окремі держави вже зараз можуть ухвалювати конкретні рішення на національному рівні. Водночас, додав він, країни ЄС змушені діяти в межах європейського законодавства, тому механізми додаткового тиску на РФ шукають комплексно.

"Тому країни, безумовно, діють у рамках цього законодавства, і все це треба комплексно розглядати, але так, шукаються варіанти, які дадуть змогу найбільш ефективно застосувати цей інструментарій для підвищення ціни продовження агресії для Росії", - підсумував український дипломат.