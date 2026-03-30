США не проти, щоб Росія та інші країни постачали на Кубу нафту, - Трамп

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон не заперечує проти того, щоб країни, включно з Росією, постачали на Кубу нафту.

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи правдива інформація у ЗМІ про те, що США дозволять російському танкеру доставити нафту на Кубу.

"У нас там є танкер. Якщо хтось хоче доставити нафту - ми не проти, їм потрібно виживати. Я сказав: "Якщо якась країна хоче відправити нафту на Кубу - у мене немає заперечень"", - відповів президент США.

На запитання, чи допомагає це очільнику Кремля Володимиру Путіну, Трамп сказав, що диктатор РФ втрачає одну поставку (імовірно, мається на увазі, що РФ на цьому не заробить). Також вигоди не буде і для Куби.

"Нехай відправляють, якщо хочуть. Це не вплине на ситуацію. Куба фактично завершена як держава. У них погане керівництво. І одне постачання нафти нічого не змінить", - каже американський лідер.

Резюмуючи Трамп додав, що вважав за краще б дозволити цю поставку, оскільки "людям потрібні тепло та електрика".

Що передувало

Нагадаємо, що Куба критично залежна від поставок нафти, оскільки завдяки нафті у країни є світло. Однак острів уже три місяці не отримує ресурси на тлі тиску з боку США, через що в країні неодноразово виникали блекаути.