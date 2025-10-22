США зняли ключову заборону для України на удари західними ракетами вглиб РФ, - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала ключову заборону, яка обмежувала використання Україною західних далекобійних ракет для ударів по території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Видання із посиланням на американських чиновників повідомляє, що це рішення дозволяє Україні атакувати військові цілі противника в глибині РФ.

Зокрема, Київ може застосовувати британські ракети Storm Shadow, які мають дальність польоту понад 180 миль (майже 300 км). Саме її ЗСУ використали для завдання удару по російському заводу в Брянську.

Ухвалення рішення відбулося після передачі контролю за схваленням таких операцій від міністра оборони США до командування американських військ у Європі.

"Україна довела, що здатна самостійно завдавати ударів глибоко всередині Росії по законних військових цілях. Їй не потрібен наш дозвіл", - зазначив офіційний представник НАТО полковник Мартін О’Доннелл.

Водночас США не підтвердили, чи планують надати Україні американські ракети Tomahawk, які здатні бити по цілях на відстані до 1600 кілометрів.