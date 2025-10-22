США сняли ключевой запрет для Украины на удары западными ракетами вглубь РФ, - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа отменила ключевой запрет, который ограничивал использование Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Издание со ссылкой на американских чиновников сообщает, что это решение позволяет Украине атаковать военные цели противника в глубине РФ.

В частности, Киев может применять британские ракеты Storm Shadow, которые имеют дальность полета более 180 миль (почти 300 км). Именно ее ВСУ использовали для нанесения удара по российскому заводу в Брянске.

Принятие решения произошло после передачи контроля за одобрением таких операций от министра обороны США к командованию американских войск в Европе.

"Украина доказала, что способна самостоятельно наносить удары глубоко внутри России по законным военным целям. Ей не нужно наше разрешение", - отметил официальный представитель НАТО полковник Мартин О'Доннелл.

В то же время США не подтвердили, планируют ли предоставить Украине американские ракеты Tomahawk, которые способны бить по целям на расстоянии до 1600 километров.