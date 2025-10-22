ua en ru
США сняли ключевой запрет для Украины на удары западными ракетами вглубь РФ, - WSJ

США, Среда 22 октября 2025 22:48
UA EN RU
США сняли ключевой запрет для Украины на удары западными ракетами вглубь РФ, - WSJ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Администрация президента США Дональда Трампа отменила ключевой запрет, который ограничивал использование Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на американских чиновников сообщает, что это решение позволяет Украине атаковать военные цели противника в глубине РФ.

В частности, Киев может применять британские ракеты Storm Shadow, которые имеют дальность полета более 180 миль (почти 300 км). Именно ее ВСУ использовали для нанесения удара по российскому заводу в Брянске.

Принятие решения произошло после передачи контроля за одобрением таких операций от министра обороны США к командованию американских войск в Европе.

"Украина доказала, что способна самостоятельно наносить удары глубоко внутри России по законным военным целям. Ей не нужно наше разрешение", - отметил официальный представитель НАТО полковник Мартин О'Доннелл.

В то же время США не подтвердили, планируют ли предоставить Украине американские ракеты Tomahawk, которые способны бить по целям на расстоянии до 1600 километров.

Напомним, чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") собирает деньги на покупку украинской баллистической ракеты "Фламинго". Ее рассчитанная стоимость составляет почти 600 тысяч долларов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне боятся не столько ракет Tomahawk, сколько того, как Украина сможет их комбинировать с другим вооружением.

Он отметил, что лишь упоминание о возможности предоставления этих ракет заставляет Кремль паниковать.

