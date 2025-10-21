У Чехії стартував збір коштів на українську балістичну ракету "Фламінго"

Сьогодні, 21 жовтня, чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") розпочала збір коштів на купівлю української балістичної ракети "Фламінго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ініціативи.

Волонтери повідомили, що компанія-розробник ракети Fire Point дозволила придбати її. Розрахована вартість "Фламінго" становить майже 600 тисяч доларів.

"Після оплати ракета буде передана Збройним силам України. Вони вирішать, коли її використовувати, і визначать для неї ціль. Можливо, незабаром ми дізнаємося, куди вона долетіла", - розповіли вони.

Після придбання ракети волонтери планують назвати її DANA 1 на честь Дани Драбової - політика та фізика з Чехії, померлої на початку жовтня.