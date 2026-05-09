США знову взялися за Гренландію? Спецпредставник Трампа вперше відвідає острів, - AP

За словами джерела, візит очікується наприкінці травня. Лендрі планує відвідати бізнес-конференцію Future Greenland у столиці Нууке, однак іншої інформації щодо маршруту посланця - співрозмовник AP не розповів.

Варто зазначити, що губернатор Луїзіани відвідає Гренландію, яку, за словами президента США Дональда Трампа, Вашингтон має взяти під свій контроль з міркувань безпеки.

Ба більше, на початку 2026 року Трамп оголосив про введення мит проти восьми європейських країн, щоб домогтися встановлення контролю США над Гренландією. Однак після обвалу світових ринків лідер США швидко відмовився від цієї загрози.

Як відомо, останніми місяцями президент США мало приділяв уваги Гренландії, принаймні публічно. Зокрема, з тієї причини, що він був зосереджений на війні з Іраном, і приділяв час Венесуелі та Кубі.