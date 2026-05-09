Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США снова взялись за Гренландию? Спецпредставитель Трампа впервые посетит остров, - AP

04:57 09.05.2026 Сб
2 мин
Куда отправится посланник Трампа в Гренландии*
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Губернатор Луизианы и по совместительству спецпредставитель Трампа по Гренландии впервые совершит свой визит на датский остров.

По словам источника, визит ожидается в конце мая. Лэндри планирует посетить бизнес- конференцию Future Greenland в столице Нууке, однако другой информации о маршруте посланника - собеседник AP не рассказал.

Стоит отметить, что губернатор Луизианы посетит Гренландию, которую, по словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон должен взять под свой контроль по соображениям безопасности.

Более того, в начале 2026 года Трамп объявил о введении пошлин против восьми европейских стран, чтобы добиться установления контроля США над Гренландией. Однако после обвала мировых рынков лидер США быстро отказался от этой угрозы.

Как известно, в последние месяцы президент США мало уделял внимания Гренландии, по крайней мере, публично. В частности, по той причине, что он был сосредоточен на войне с Ираном, и уделял время Венесуэле и Кубе.

США и Гренландия

Напомним, в январе журналисты. The New York Times узнали, что США хотят запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии.

Также в апреле это же издание узнало, что тема Гренландии снова вышла на повестку дня. В частности, Пентагон ведет переговоры с Данией, чтобы расширить свое присутствие в трех зонах на острове.

Отметим, что в начале года The Economist писало, что Европа рассматривает три сценария защиты острова от возможных действий США.

