Захист Гренландії: союзники розробляють три плани проти "зазіхань" Трампа

Європа стурбована останніми заявами президента США Дональда Трампа про необхідність Гренландії для Америки. Європейські чиновники розглядають кілька сценаріїв захисту найбільшого острова світу від можливих дій Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Economist.

Три сценарії захисту Гренландії

На тлі заяв Трампа союзники по НАТО вже направили на острів близько 35 військових для посилення оборони.

Перший варіант захисту Гренландії називається "Розрядка напруженості" - спроба переконати американську сторону, що Росія і Китай не становлять загрози, і створити місію "Арктичний вартовий".

Другий сценарій, "Стримування і контрзаходи", передбачає економічний тиск на США, включно із санкціями проти компаній, що видобувають ресурси Гренландії без дозволу, можливим розпродажем американських держоблігацій і закриттям військових баз США в Європі.

Третій варіант - "Очікування нової мети " - розраховує на те, що Трамп переключиться на інші питання, наприклад, Іран або вибори 2026 року, і що його заяви про Гренландію - стратегічний блеф для отримання поступок від Данії.

Чим приваблива Гренландія для США

Гренландія - автономна територія Данії, найбільший острів у світі, де більшість населення становлять інуїти. Понад 80% острова вкрито льодом, під яким приховані багаті запаси нафти, газу і рідкісних металів.

Територія острова майже втричі більша за Україну, порівнянна з Саудівською Аравією і дозволяє розмістити Францію, Німеччину, Іспанію, Італію, Грецію та Велику Британію одночасно.

Міжнародна реакція

Європейські уряди уважно відстежують ситуацію і розглядають заходи для захисту стратегічних інтересів. Забезпечення безпеки Гренландії стало пріоритетом для Данії та НАТО, а робочі групи готуються до переговорів зі США вже 18 січня.