США знижують тиск на Росію? Чому знято санкції проти постачальників російського ВПК

Скасування санкцій з боку США проти компаній, які займаються постачанням обладнання для російського ВПК, швидше за все, є елементом незначного заохочення на тлі значно більшого тиску, який адміністрація Дональда Трампа здійснює, наприклад, на енергетичний бізнес Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатора міжнародних проектів Центру Разумкова Олексія Мельника.

Експерт сказав, що, можливо, представники компаній, які були виключені із санкційного списку зуміли пролобіювати свої інтереси перед високопосадовцями США та Росії, які беруть участь у переговорах.

"В переговорах Кирила Дмітрієва (спецпредставник Кремля - ред.) зі Стівом Вітковоффом (спецпосланець президента США) та Джаредом Кушнером (зять Дональда Трампа - ред.) є потужна складова, яка стосується, особистих інтересів цих осіб або ж вони лобіюють чиїсь інтереси", - додає експерт.

Скоріш за все, пояснює Олексій Мельник, зняття санкцій із ряду компаній, які мають відношення до Росії, може бути частиною політики "пряника та батога" адміністрації Білого дому. "Трамп показав, що він може застосовувати сильні санкції, але разом з тим, пропонуються невеличні заохочувальні призи", - говорить експерт Центру Разумкова.

Ще однією версією такого кроку Мінфіну США може бути виключно бюрократична процедура, наприклад, якась з компаній припинила існування і тому її виключають із санкційного списку. "Одна з тактик, які застосовує Росія, – це ліквідація підсанкційної компанії і створення нової з іншою назвою, але з тими ж самими дійовими особами і завданнями", - коментує Олексій Мельник.

Експерт говорить, що такий крок Мінфіну США не варто розцінювати як намір адміністрації Трампа покращити умови для режиму Путіна. "Говорити, що США відкрито демонструють свої наміри спростити життя російському ВПК і російським спробам обходити санкції – це було б, на мій погляд, деяким перебільшенням", - сказав він.