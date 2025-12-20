США знижують тиск на Росію? Чому знято санкції проти постачальників російського ВПК
Скасування санкцій з боку США проти компаній, які займаються постачанням обладнання для російського ВПК, швидше за все, є елементом незначного заохочення на тлі значно більшого тиску, який адміністрація Дональда Трампа здійснює, наприклад, на енергетичний бізнес Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатора міжнародних проектів Центру Разумкова Олексія Мельника.
Експерт сказав, що, можливо, представники компаній, які були виключені із санкційного списку зуміли пролобіювати свої інтереси перед високопосадовцями США та Росії, які беруть участь у переговорах.
"В переговорах Кирила Дмітрієва (спецпредставник Кремля - ред.) зі Стівом Вітковоффом (спецпосланець президента США) та Джаредом Кушнером (зять Дональда Трампа - ред.) є потужна складова, яка стосується, особистих інтересів цих осіб або ж вони лобіюють чиїсь інтереси", - додає експерт.
Скоріш за все, пояснює Олексій Мельник, зняття санкцій із ряду компаній, які мають відношення до Росії, може бути частиною політики "пряника та батога" адміністрації Білого дому. "Трамп показав, що він може застосовувати сильні санкції, але разом з тим, пропонуються невеличні заохочувальні призи", - говорить експерт Центру Разумкова.
Ще однією версією такого кроку Мінфіну США може бути виключно бюрократична процедура, наприклад, якась з компаній припинила існування і тому її виключають із санкційного списку. "Одна з тактик, які застосовує Росія, – це ліквідація підсанкційної компанії і створення нової з іншою назвою, але з тими ж самими дійовими особами і завданнями", - коментує Олексій Мельник.
Експерт говорить, що такий крок Мінфіну США не варто розцінювати як намір адміністрації Трампа покращити умови для режиму Путіна. "Говорити, що США відкрито демонструють свої наміри спростити життя російському ВПК і російським спробам обходити санкції – це було б, на мій погляд, деяким перебільшенням", - сказав він.
Нагадаймо, 18 грудня Міністерство фінансів США опублікувало повідомлення про те, що США виключили із санкційних списків кілька фірм, які раніше постачали підсанкційне обладнання в Росію, зокрема для військово-промислового комплексу. Причини прийняття такого рішення не розкривалися.
Під виключення потрапили кіпрська компанія Veles International Limited, фінська компанія Hi-Tech Koneisto, яка постачала російським підсанкційним компаніям оптоелектронне і лабораторне обладнання.
Також санкції було скасовано для дубайської 365 Days Freight Services FZCO і турецької Etasis, які експортували обладнання для російського ВПК. Крім того, турецька CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi постачала німецькі та американські верстати російському оборонному підряднику.
Разом з тим, адміністрація Дональда Трампа застосувала проти Росії жорсткі санкції у жовтні. Санкції США стосувалися двох найбільших нафтовидобувних компаній Росії – "Роснефті" та "Лукойл"(державної та приватної відповідно). Ці обмеження фактично змусили "Лукойл" шукати покупців на активи цієї компанії за кордоном. Запровадження санкцій відбулося після того як Володимир Путін відмовився їхати від зустріч із Дональдом Трампом у Будапешті.
17 грудня агентство Bloomberg повідомило, що адміністрація Трампа готує нові санкції проти російського енергетичного сектору, якщо Путін відмовиться підтримати мирний план, який зараз готується за активної участі американської сторони.