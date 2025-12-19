ua en ru
Перший пішов: США починають поступово знімати санкції з Росії

США, П'ятниця 19 грудня 2025 04:50
Перший пішов: США починають поступово знімати санкції з Росії Фото: санкції США проти Росії (flickr.com)
Автор: Никончук Анастасія

США зняли санкції з низки компаній і фізичних осіб, які раніше постачали обладнання в Росію, включно з оборонним сектором, причини виключення поки що не розкрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства фінансів США.

Виключення компаній із санкційного списку

Сполучені Штати виключили із санкційних списків кілька фірм, які раніше постачали підсанкційне обладнання в Росію, зокрема для військово-промислового комплексу.

Серед них - кіпрська Veles International Limited та її власник Дмитро Бугаєнко. Ця компанія є дочірнім підрозділом московської інвестиційної фірми, при цьому під санкціями залишаються російські юридичні особи організації.

Фінляндія та обладнання для Росії

Також зі списку обмежень виключено фінську компанію Hi-Tech Koneisto та її топменеджерку, громадянку Фінляндії Євгенію Дремову.

Фірма постачала російським підсанкційним компаніям оптоелектронне і лабораторне обладнання.

Винятки для компаній з ОАЕ і Туреччини

Санкції скасовано для дубайської 365 Days Freight Services FZCO і турецької Etasis, які експортували в Росію обладнання для військово-промислового комплексу.

Крім того, турецька CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi постачала німецькі та американські верстати російському оборонному підряднику.

Причини скасування санкцій

Причини, через які США ухвалили рішення виключити ці компанії та фізичних осіб зі списків, поки що не розкриваються.

Інформація про те, які подальші кроки зробить американська сторона щодо пов'язаних із ними російських фірм, також відсутня.

Нагадуємо, що Єврорада запровадила санкції проти 41 судна російського "тіньового флоту" нафтових танкерів, включно із забороною на захід до портів та обмеженням надання послуг, пов'язаних із морськими перевезеннями.

Зазначимо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє нові санкції проти російського енергетичного сектору, щоб посилити тиск на Путіна в разі відмови приймати запропонований США мирний план.

