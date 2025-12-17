ua en ru
США готують нові санкції проти енергетичного сектору Росії, - Bloomberg

Середа 17 грудня 2025 11:44
UA EN RU
США готують нові санкції проти енергетичного сектору Росії, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує нові санкції проти російського енергетичного сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел агентства, таким чином Білий дім намагається посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, якщо той відмовиться ухвалювати розроблений США мирний план.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на знайомі із ситуацією джерела, нові санкції можуть бути введені вже наступного тижня. Вони торкнуться "тіньового флоту", і навіть торгові компанії, які Росія використовує, щоб возити сировину покупцям.

За словами співрозмовників агентства, розроблений Трампом мирний план, як і раніше, не узгоджений з ключових питань. Залишаються розбіжності по Донбасу, а також по майбутньому Запорізької АЕС та замороженим російським активам в Європі. У мирний план також включено розміщення в Україні європейських військових, що Росія насамперед категорично відкидала.

Остаточне рішення про нові санкції для тиску на Путіна поки що не прийнято і залежить від Дональда Трампа, сказали джерела Bloomberg.

Санкції США проти РФ

Нагадаємо, Сполучені Штати 19 листопада ввели санкції проти низки російських компаній зі сфери IT-індустрії та кількох росіян, які можуть бути причетними до кібератак. Також під обмеження потрапили кілька IT-компаній з інших країн.

Також у жовтні США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл", а також 36 їхніх дочірніх структур.

Санкції спрямовані на тиск на російський енергетичний сектор та обмеження доходів, які Кремль використовує для фінансування війни й підтримки економіки.

