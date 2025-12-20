США снижают давление на Россию? Почему сняты санкции против поставщиков российского ВПК
Отмена санкций со стороны США против компаний, которые занимаются поставками оборудования для российского ВПК, скорее всего, является элементом незначительного поощрения на фоне значительно большего давления, которое администрация Дональда Трампа оказывает, например, на энергетический бизнес России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова содиректора программ внешней политики и международной безопасности, координатора международных проектов Центра Разумкова Алексея Мельника.
Эксперт сказал, что, возможно, представители компаний, которые были исключены из санкционного списка сумели пролоббировать свои интересы перед высокопоставленными чиновниками США и России, которые участвуют в переговорах.
"В переговорах Кирилла Дмитриева (спецпредставитель Кремля - ред.) со Стивом Витковоффом (спецпосланник президента США) и Джаредом Кушнером (зять Дональда Трампа - ред.) есть мощная составляющая, которая касается, личных интересов этих лиц или же они лоббируют чьи-то интересы", - добавляет эксперт.
Скорее всего, объясняет Алексей Мельник, снятие санкций с ряда компаний, которые имеют отношение к России, может быть частью политики "пряника и кнута" администрации Белого дома. "Трамп показал, что он может применять сильные санкции, но вместе с тем, предлагаются небольшие поощрительные призы", - говорит эксперт Центра Разумкова.
Еще одной версией такого шага Минфина США может быть исключительно бюрократическая процедура, например, какая-то из компаний прекратила существование и поэтому ее исключают из санкционного списка. "Одна из тактик, которые применяет Россия, - это ликвидация подсанкционной компании и создание новой с другим названием, но с теми же самыми действующими лицами и задачами", - комментирует Алексей Мельник.
Эксперт говорит, что такой шаг Минфина США не стоит расценивать как намерение администрации Трампа улучшить условия для режима Путина. "Говорить, что США открыто демонстрируют свои намерения упростить жизнь российскому ВПК и российским попыткам обходить санкции - это было бы, на мой взгляд, некоторым преувеличением", - сказал он.
Напомним, 18 декабря Министерство финансов США опубликовало сообщение о том, что США исключили из санкционных списков несколько фирм, которые ранее поставляли подсанкционное оборудование в Россию, в частности для военно-промышленного комплекса. Причины принятия такого решения не раскрывались.
Под исключение попали кипрская компания Veles International Limited, финская компания Hi-Tech Koneisto, которая поставляла российским подсанкционным компаниям оптоэлектронное и лабораторное оборудование.
Также санкции были отменены для дубайской 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis, которые экспортировали оборудование для российского ВПК. Кроме того, турецкая CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi поставляла немецкие и американские станки российскому оборонному подрядчику.
Вместе с тем, администрация Дональда Трампа применила против России жесткие санкции в октябре. Санкции США касались двух крупнейших нефтедобывающих компаний России - "Роснефти" и "Лукойл" (государственной и частной соответственно). Эти ограничения фактически заставили "Лукойл" искать покупателей на активы этой компании за рубежом. Введение санкций произошло после того как Владимир Путин отказался ехать от встречи с Дональдом Трампом в Будапеште.
17 декабря агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа готовит новые санкции против российского энергетического сектора, если Путин откажется поддержать мирный план, который сейчас готовится при активном участии американской стороны.