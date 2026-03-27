США уничтожили лишь треть ракетного запаса Ирана, - Reuters

17:43 27.03.2026 Пт
Аналогичная ситуация и с иранскими беспилотниками
aimg Валерий Ульяненко
США уничтожили лишь треть ракетного запаса Ирана, - Reuters

США могут с уверенностью заявить, что уничтожили около трети ракетного арсенала Ирана после почти месяца войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трампу становится "немного скучно" из-за войны в Иране: в Белом доме растет напряжение

Агентство со ссылкой на пятерых собеседников пишет, что США могут уверенно подтвердить уничтожение около трети иранских ракет, а статус еще трети остается под вопросом.

Отмечается, что есть вероятность, что в результате бомбардировок ракеты были уничтожены, повреждены или находятся под завалами в подземных тоннелях и бункерах.

Один из источников отметил, что такая же ситуация наблюдается и с беспилотниками Ирана.

Запасы оружия Тегерана все еще значительны

Reuters сообщает, что Иран все же имеет еще значительный запас вооружения, к тому же он может восстановить часть поврежденных ракет после окончания боевых действий.

В то же время точное количество уничтоженных иранских ракет и дронов остается неизвестным, частично из-за трудностей оценки запасов в подземных бункерах до войны. Согласно разным оценкам, у Ирана могло быть от 2,5 до 6 тысяч ракет.

По мнению экспертов, США могли переоценить эффективность своих ударов. Иран имеет более десяти крупных подземных комплексов для хранения пусковых установок и ракет, и некоторые из них все еще активны.

Война в Иране

Напомним, вчера Axios сообщило, что США могут нанести по Ирану последний масштабный удар. Он будет с наземными войсками и бомбардировкой, если дипломатические переговоры зайдут в тупик. Решение пока не принято, но подготовка уже идет.

В то же время до этого спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон завершает операцию "Эпическая ярость" против Ирана. По его словам, окончание состоится в ближайшее время и точно по графику.

Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ракеты Дрони
Новости
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны