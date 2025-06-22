США знищили ядерну програму та амбіції Ірану, - глава Пентагону

Міністр оборони почав брифінг зі слів, що американські війська "завдали високоточного удару посеред ночі по трьох ядерних об'єктах в Ірані". Гегсет заявив, що "це був неймовірний і приголомшливий успіх".

"Ми знищили іранську ядерну програму. Варто зазначити, що ця операція не була спрямована проти військ або звичайних громадян. Президент Трамп довгий час говорив, що не повинно в Ірану бути ядерної програми, і завдяки такому курсу на миру і на силу цій програмі покладено кінець", - заявив він.

Гегсет наголосив, що ядерні амбіції Ірану були знищені, а США показали, що можуть відвертати конфлікти.

"Коли Америка говорить, світ має слухати. Ці слова будуть підкріплені діями американських військових. Ні одна країна не змогла б таку операцію провести", - додав глава Пентагону.