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США знищили ядерну програму та амбіції Ірану, - глава Пентагону

Фото: голова Пентагону Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США внаслідок ударів по Ірану знищили його ядерну програму. Було атакувало три ключових іранських об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Пентагону Піта Гегсета на брифінгу.

Міністр оборони почав брифінг зі слів, що американські війська "завдали високоточного удару посеред ночі по трьох ядерних об'єктах в Ірані". Гегсет заявив, що "це був неймовірний і приголомшливий успіх".

"Ми знищили іранську ядерну програму. Варто зазначити, що ця операція не була спрямована проти військ або звичайних громадян. Президент Трамп довгий час говорив, що не повинно в Ірану бути ядерної програми, і завдяки такому курсу на миру і на силу цій програмі покладено кінець", - заявив він.

Гегсет наголосив, що ядерні амбіції Ірану були знищені, а США показали, що можуть відвертати конфлікти.

"Коли Америка говорить, світ має слухати. Ці слова будуть підкріплені діями американських військових. Ні одна країна не змогла б таку операцію провести", - додав глава Пентагону.

Удар США по Ірану

У ніч на 22 червня військові США завдали ударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Це ті самі цілі, що вже зазнали ударів Ізраїлю 13 червня.

Президент США Трамп заявив про можливість нових ударів та закликав Тегеран утриматися від подальшої ескалації.

У відповідь Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. В Тель-Авіві після атаки майже 90 постраждалих, у місті серйозні руйнування.

За даними NBC News, американська адміністрація очікує, що Іран може відповісти протягом 48 годин. Більше про атаку США та можливу відповідь Тегерану - у матеріалі РБК-Україна.

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