США уничтожили ядерную программу и амбиции Ирана, - глава Пентагона

США в результате ударов по Ирану уничтожили его ядерную программу. Было атаковало три ключевых иранских объекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Хегсета на брифинге.
Министр обороны начал брифинг со слов, что американские войска "нанесли высокоточный удар посреди ночи по трем ядерным объектам в Иране". Хегсет заявил, что "это был невероятный и ошеломляющий успех".
"Мы уничтожили иранскую ядерную программу. Стоит отметить, что эта операция не была направлена против войск или обычных граждан. Президент Трамп долгое время говорил, что не должно у Ирана быть ядерной программы, и благодаря такому курсу на мир и на силу этой программе положен конец", - заявил он.
Хегсет подчеркнул, что ядерные амбиции Ирана были уничтожены, а США показали, что могут предотвращать конфликты.
"Когда Америка говорит, мир должен слушать. Эти слова будут подкреплены действиями американских военных. Ни одна страна не смогла бы такую операцию провести", - добавил глава Пентагона.
В ночь на 22 июня военные США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Это те же цели, которые уже подверглись ударам Израиля 13 июня.
Президент США Трамп заявил о возможности новых ударов и призвал Тегеран воздержаться от дальнейшей эскалации.
В ответ Иран нанес ракетный удар по Израилю. В Тель-Авиве после атаки почти 90 пострадавших, в городе серьезные разрушения.
По данным NBC News, американская администрация ожидает, что Иран может ответить в течение 48 часов. Больше об атаке США и возможном ответе Тегерана - в материале РБК-Украина.
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