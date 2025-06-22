Ракетні удари Ірану по Тель-Авіву: поранено майже 90 людей, кадри руйнувань
Іран завдав ракетних ударів по Тель-Авіву, поранено майже 90 людей. Кадри показують масштабні руйнування в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомляє про 86 поранених унаслідок останніх ракетних ударів Ірану.
За інформацією, черед постраждалих двоє у стані середньої важкості, 77 у задовільному стані, четверо потерпіли від гострої тривоги, а троє наразі проходять медобстеження.
Національна служба швидкої допомоги MDA оприлюднила фото підірваних будівель у районі Рамат-Авів на північному заході Тель-Авіва.
Внаслідок ударів низка споруд перетворилася на руїни, що підтверджує масштаб руйнувань.
Рятувальники продовжують надавати допомогу постраждалим та допомогу та евакуюють 11 постраждалих до лікарні.
За словами військових, протягом ночі ізраїльські ВПС та ВМС перехопили близько 30 безпілотників, запущених з Ірану в бік Ізраїлю.
За даними армії оборони Ізраїлю, що ВПС Ірану також продовжують атакувати десятки безпілотників в Ірані, перш ніж вони будуть запущені по Ізраїлю.
Удар США по Ірану 22 червня
США почали евакуювати своїх дипломатів 12 червня з посольств на Близькому Сході через погрози Ірану завдати ударів по військових базах США. У ніч на 13 червня Ізраїль почав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану.
Весь цей час ходили чутки про те, чи приєднаються Сполучені Штати до цієї операції. У зв'язку з обстрілами з Ірану деякі країни закликали своїх громадян евакуюватися з Ізраїлю та Ірану.
Уже в ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану у Форзо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що американці продовжать завдавати ударів, якщо Тегеран не піде на переговори щодо нової ядерної угоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.