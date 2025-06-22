Ракетні удари Ірану по Тель-Авіву: поранено майже 90 людей, кадри руйнувань

Іран завдав ракетних ударів по Тель-Авіву, поранено майже 90 людей. Кадри показують масштабні руйнування в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За даними армії оборони Ізраїлю, що ВПС Ірану також продовжують атакувати десятки безпілотників в Ірані, перш ніж вони будуть запущені по Ізраїлю.

За словами військових, протягом ночі ізраїльські ВПС та ВМС перехопили близько 30 безпілотників, запущених з Ірану в бік Ізраїлю.

Рятувальники продовжують надавати допомогу постраждалим та допомогу та евакуюють 11 постраждалих до лікарні.

За інформацією, черед постраждалих двоє у стані середньої важкості, 77 у задовільному стані, четверо потерпіли від гострої тривоги, а троє наразі проходять медобстеження.

Удар США по Ірану 22 червня

США почали евакуювати своїх дипломатів 12 червня з посольств на Близькому Сході через погрози Ірану завдати ударів по військових базах США. У ніч на 13 червня Ізраїль почав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану.

Весь цей час ходили чутки про те, чи приєднаються Сполучені Штати до цієї операції. У зв'язку з обстрілами з Ірану деякі країни закликали своїх громадян евакуюватися з Ізраїлю та Ірану.

Уже в ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану у Форзо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що американці продовжать завдавати ударів, якщо Тегеран не піде на переговори щодо нової ядерної угоди.

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