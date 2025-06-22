У Трампа готуються до можливої помсти Ірану протягом 48 годин, - NBC
Адміністрація Дональда Трампа очікує, що Іран може помститися за удари по його ядерних об'єктах. Відповіді очікують протягом найближчих 48 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За словами двох чиновників оборонного відомства та високопоставленого чиновника Білого дому, у Трампа готуються до потенційної відповіді з боку Ірану, це викликає особливе занепокоєння.
Джерела видання зазначають, що залишається незрозуміло, чи будуть будь-які заходи у відповідь спрямовані на закордонні чи внутрішні об'єкти, чи і ті, і ті.
Двоє поінформованих чиновників заявили раніше цього тижня, що Іран вже має плани щодо атак на американські бази та об'єкти на Близькому Сході, якщо виникне така потреба.
Зазначається, що американські бази та об'єкти перебувають у найвищому стані бойової готовності протягом кількох місяців. Але після того, як Ізраїль вдарив по Ірану 13 червня, занепокоєння щодо потенційних атак на американські об'єкти з боку Ірану або його посередників у регіоні ще більше зросло.
Удари США по Ірану
В ніч на 22 червня США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану - у Фордо, Натанзі та Ісфахані
Американський президент Дональд Трамп заявив, що ці об’єкти були "повністю знищені". Він також пригрозив Ірану новими атаками.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відзначив, що США "зробили те, чого не змогла жодна інша країна", і подякував Трампу за рішучість і солідарність.
У відповідь Іран вдарив по Ізраїлю ракетами зранку 22 червня. Були влучання у кількох містах.
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