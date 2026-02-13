Рубіо раптово скасував зустріч щодо України з європейськими лідерами в Мюнхені, - FT

Держсекретар США Марко Рубіо в останній момент скасував зустріч із лідерами трьох європейських країн. Вони мали обговорювати Україну на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними видання, Рубіо мав зустрітися з лідерами Німеччини, Польщі та Фінляндії, а також представниками Єврокомісії. Але він скасував зустріч "через накладки в розкладі".

"Держсекретар не братиме участі у зустрічі в берлінському форматі щодо України через велику кількість зустрічей, які в нього відбуваються одночасно. Він обговорює російсько-українську тему на багатьох своїх зустрічах тут, у Мюнхені", - наводить видання слова неназваного американського чиновника.

При цьому неназваний європейський чиновник назвав скасування зустрічі "божевільним". Другий чиновник у коментарі FT додав, що без участі Рубіо зустріч була позбавлена змістовного наповнення.

Пізніше Рубіо все ж провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Німецький чиновник повідомив, що центральною темою обговорення була Україна. Вони також говорили про стан переговорів з Росією і про продовження підтримки Києва, зокрема військової допомоги.

Також вони обговорювали НАТО і роль Європи в альянсі. За словами німецького чиновника, Рубіо похвалив зусилля Німеччини щодо зміцнення військового союзу.

Після Мюнхена Рубіо вирушить до Будапешта на зустріч з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Високопосадовець Держдепартаменту США заявив, що візит до Угорщини спрямований на подальше "зміцнення" зв'язків із європейською країною, яка, на відміну від мейнстриму ЄС, поділяє бачення адміністрації Трампа щодо миру в Україні.