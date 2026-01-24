США змінюють військовий курс: союзникам скоротять підтримку

Менше підтримки союзникам

У документі зазначається, що ключовим пріоритетом стає внутрішня безпека США та Індо-Тихоокеанський регіон, тоді як союзники в Європі й інших частинах світу мають взяти на себе основну відповідальність за власну оборону.

"США надаватимуть критичну, але більш обмежену військову підтримку", - йдеться в тексті Стратегії.

Нова NDS різко відрізняється від попередньої політики Пентагону. Зокрема, вона передбачає більше навантаження на партнерів при меншій участі Вашингтона.

Нова риторика щодо Китаю і РФ

Китай у документі більше не визначається як головна загроза, а стратегія закликає до "шанобливих відносин" із Пекіном. Водночас у тексті не згадується Тайвань, що є помітною зміною риторики.

Росія ж описується як "постійна, але керована загроза", яка насамперед впливає на безпеку східних членів НАТО.

Окремий акцент у новій стратегії зроблено на захисті американських кордонів. Пентагон заявляє, що зосередиться на протидії нелегальній міграції, наркотрафіку та "формам вторгнення".

"Безпека кордонів - це національна безпека", - наголошується в документі.

Також у NDS 2026 відсутні згадки про зміну клімату як загрозу національній безпеці - на відміну від стратегії адміністрації Джо Байдена.

Домінування як ключові пріоритети США

Крім того, Пентагон заявляє про намір відновити військове домінування США в Західній півкулі для захисту американських інтересів і доступу до ключових регіонів.

Попередня Стратегія національної оборони, ухвалена за президентства Джо Байдена, визначала Китай як головний виклик, а Росію - як гостру загрозу для США та союзників.

Нинішня стратегія відображає зміну зовнішньополітичного курсу адміністрації Дональда Трампа, який дедалі більше фокусується на внутрішніх проблемах і безпеці кордонів.

Раніше керівник апарату Білого дому Стівен Міллер заявив про "епохальний зсув" у глобальній ролі США. За його словами, відповідно до "доктрини Трампа", Вашингтон без вагань застосовуватиме військову силу для захисту власних інтересів.

"Ми - наддержава. І за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава", - наголосив Міллер.