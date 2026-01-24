США меняют военный курс: союзникам сократят поддержку

Меньше поддержки союзникам

В документе отмечается, что ключевым приоритетом становится внутренняя безопасность США и Индо-Тихоокеанский регион, тогда как союзники в Европе и других частях мира должны взять на себя основную ответственность за собственную оборону.

"США будут оказывать критическую, но более ограниченную военную поддержку", - говорится в тексте Стратегии.

Новая NDS резко отличается от предыдущей политики Пентагона. В частности, она предусматривает большую нагрузку на партнеров при меньшем участии Вашингтона.

Новая риторика в отношении Китая и РФ

Китай в документе больше не определяется как главная угроза, а стратегия призывает к "уважительным отношениям" с Пекином. В то же время в тексте не упоминается Тайвань, что является заметным изменением риторики.

Россия же описывается как "постоянная, но управляемая угроза", которая прежде всего влияет на безопасность восточных членов НАТО.

Отдельный акцент в новой стратегии сделан на защите американских границ. Пентагон заявляет, что сосредоточится на противодействии нелегальной миграции, наркотрафика и "формам вторжения".

"Безопасность границ - это национальная безопасность", - отмечается в документе.

Также в NDS 2026 отсутствуют упоминания об изменении климата как угрозе национальной безопасности - в отличие от стратегии администрации Джо Байдена.

Доминирование как ключевые приоритеты США

Кроме того, Пентагон заявляет о намерении восстановить военное доминирование США в Западном полушарии для защиты американских интересов и доступа к ключевым регионам.

Предыдущая Стратегия национальной обороны, принятая при президентстве Джо Байдена, определяла Китай как главный вызов, а Россию - как острую угрозу для США и союзников.

Нынешняя стратегия отражает изменение внешнеполитического курса администрации Дональда Трампа, который все больше фокусируется на внутренних проблемах и безопасности границ.

Ранее руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил об "эпохальном сдвиге" в глобальной роли США. По его словам, в соответствии с "доктриной Трампа", Вашингтон без колебаний будет применять военную силу для защиты собственных интересов.

"Мы - сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава", - подчеркнул Миллер.