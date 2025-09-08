UA

США змінили правила отримання неімміграційних віз: що потрібно знати українцям

Ілюстративне фото: Держдеп змінив правила отримання віз для іноземців (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати ввели нові правила отримання неімміграційних віз. Відтепер документи слід подавати лише в країні громадянства або постійного проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Бюро консульських справ Державного департаменту США.

Так, згідно з новим переліком, для українців визначені два пункти подачі заяв - Краків і Варшава. Київ у переліку відсутній.

У Держдепартаменті також додали, що:

  • чинні записи на співбесіди зазвичай скасовувати не будуть;
  • заявники мають підтвердити проживання у країні, де подається заява;
  • подача в іншій країні може ускладнити отримання візи.

Нагадаємо, з 2026 року за кожну неіміграційну візу США почнуть стягувати додатковий збір у розмірі 250 доларів. Загальна вартість одержання туристичної візи може суттєво подорожчати.

Також США запускають програму, що зобов'яже іноземців з окремих країн вносити за туристичні та бізнес-візи заставу до 15 тис доларів.

Крім того, в США перевірять мільйони віз іноземців. Порушників депортують із країни.

