У США перевірять 55 мільйонів віз іноземців. Порушників депортують, - Держдеп

Адміністрація Трампа перевіряє понад 55 мільйонів іноземців, що мають чинні візи США, на предмет порушень імміграційних правил. Порушникам загрожує анулювання віз та депортація з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У письмовій відповіді на запит видання, Державний департамент зазначив, що всі власники американських віз, серед яких можуть бути туристи з багатьох країн, підлягають "постійній перевірці".

Метою заходів є виявлення будь-яких ознак, які можуть свідчити про те, що нерезиденти не мають права на в'їзд або перебування в США. У разі виявлення такої інформації, віза буде анульована, а якщо її власник перебуває на теренах країни, його депортують.

У Держдепартаменті зазначили, що таким чином перевіряють наявність ознак непридатності, зокрема перебування осіб понад дозволений термін, зазначений у візі, злочинну діяльність, загрози громадській безпеці, участь у будь-якій формі терористичної діяльності або надання підтримки терористичній організації.

У відомстві зазначили, що перевіряють усю доступну інформацію, включно з даними правоохоронних органів або імміграційними записами, а також будь-яку іншу інформацію, що стає відомою після видачі візи та може свідчити про потенційну непридатність

Адміністрація послідовно запроваджує дедалі більше обмежень і вимог для заявників на візу, зокрема вимагає проходити особисті співбесіди. В рамках цього процесу аналізуються облікові записи в соцмережах, дані правоохоронних органів, імміграційні записи та будь-яка інша інформація, що стала відомою після видачі візи.

Підставами для анулювання візи можуть стати прострочення документа, злочинна діяльність, загрози громадській безпеці, а також участь або підтримка терористичних організацій.

"У межах зобов’язань адміністрації Трампа щодо захисту національної безпеки США та громадської безпеки, з дня інавгурації Держдепартамент анулював більш ніж удвічі більше віз, зокрема майже вчетверо більше студентських віз, ніж за аналогічний період минулого року", - заявили в відомстві.

Боротьба з порушниками

Раніше цього тижня у Держдепартаменті повідомили, що з часу повернення Трампа до Білого дому було анульовано понад 6000 студентських віз за перевищення дозволеного терміну перебування та порушення місцевих, штатних і федеральних законів. Переважна більшість з них стосувалася нападів, водіння у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння та підтримки тероризму.

Близько 4000 з цих 6000 випадків були пов’язані з реальними порушеннями законів, а приблизно 200-300 віз анульовано через питання, пов’язані з тероризмом, зокрема надання підтримки визначеним терористичним організаціям або державам-спонсорам тероризму.

Як зазначає АР, переважна більшість іноземців, які мають намір приїхати до США, потребують візи, особливо ті, хто хоче навчатися або працювати впродовж тривалого часу.

Винятки діють у межах Програми безвізового в’їзду для короткотермінових туристичних або бізнес-візитів. До них відносять громадян 40 переважно європейських та азійських країн, яким дозволяють перебувати у країні до трьох місяців без оформлення візи.

Однак до цієї програми не входять густонаселені країни, - Китай, Індія, Індонезія, Росія та більшість країн Африки. Їхні громадяни мають подавати заяви й отримувати візи для поїздок до США.