Ціни виростуть вдвічі: США оновили правила отримання віз

З 2026 року Сполучені Штати почнуть стягувати додатковий збір у розмірі 250 доларів за кожну неіміграційну візу, включаючи туристичні (B-1/B-2), студентські (F/M), робочі (H-1B) та обмінні візи (J).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Американська асоціація туристичних агенцій (ASTA) та Асоціація подорожей США розкритикували нововведення. Глава U.S. Travel Association Джефф Фріман заявив, що нові збори "завдають шкоди індустрії міжнародного туризму".

Згідно з офіційним текстом закону, збір "за сумлінність" розглядається як застава, яка може бути повернена, якщо заявник залишить США протягом п'яти днів після закінчення візи, не порушивши умов перебування та не подавши на продовження. Однак для студентів та робочих віз це означає, що гроші можуть зависнути на роки.

За оцінками експертів, загальна вартість одержання туристичної візи може зрости до 450-470 доларів, що у 2,5 рази перевищує поточну суму. Крім нового збору, також підвищуються інші супутні платежі.

Новий збір Visa Integrity Fee став частиною масштабного закону One Big Beautiful Bill, підписаного президентом Дональдом Трампом. Виняток становлять лише дипломатичні категорії віз A та G.

Складний законопроект

Адміністрація Трампа називає бюджетний законопроект "Big Beautiful Bill" ("великий красивий законопроект" або ж "мегазаконопроект").

Це неофіційна, емоційно-забарвлена популістська фраза, яку Трамп часто використовував стосовно будь-якого документа чи домовленості, яку він вважав важливою і "гарною", як щось велике, ефективне, привабливе з точки зору політики та впливу.

Законопроект пройшов складний шлях затвердження і мав скандальний підтекст.

Сенат затвердив документ 1 липня з перевагою в один голос, який дав віце-президент Джей Ді Венс. Трамп активізував контакти з республіканцями в Сенаті, щоб домогтися такого результату.

Палата представників розглядала і затвердила законопроект 3 липня також з мінімальною перевагою в голосах.

Одним із запеклих критиків документу є бізнесмен Ілон Маск. На його думку, закон спровокує істотне зростання державного боргу США.

Маск неодноразово відкрито критикував закон у соцмережах, що викликало емоційний конфікт з Трампом у червні.

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