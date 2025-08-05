Застава до 15 000 доларів для в'їзду в США: кого торкнуться нові візові вимоги

Держдепартамент США запускає пілотну програму, яка буде вимагати від іноземців із певних країн вносити заставу до 15 000 доларів за туристичні та бізнес-візи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Президент США Дональд Трамп розпочав свій другий термін на посту зі спроб посилити контроль за в’їздом іноземців. Саме за його розпорядженням Міністерство фінансів, Державний департамент і Міністерство внутрішньої безпеки були зобов’язані створити механізм візових застав.

Особливості нововведення

Отож США незабаром планують запустити пілотну програму, за якою від туристів та ділових мандрівників із деяких країн вимагатимуть сплату грошової застави розміром до 15 тисяч доларів для отримання візи.

Відповідне повідомлення оприлюднить Державний департамент США у Федеральному реєстрі у найближчі дні.

У Держдепі називають дану ініціативу "дипломатичним інструментом", що підтримуватиме національну безпеку США.

Програма стартує через 15 днів після офіційної публікації в "Federal Register" і триватиме до серпня 2026 року.

Нововведення поширюватиметься лише на іноземців, які претендують на неімміграційні візи категорій B-1 (ділові поїздки) та B-2 (туризм).

Наразі повний список країн, на які поширюватиметься нова вимога, ще не оприлюднений, однак у Держдепі наголосили, що йдеться про держави з високим рівнем "overstay" — тобто випадків, коли іноземці не залишають США у встановлений термін, або недостатній рівень перевірки документів.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, найбільше таких порушень у 2023 році було зафіксовано серед громадян Чаду, Лаосу, Гаїті та Демократичної Республіки Конго.

Сума застави варіюватиметься - від 5 000 до 15 000 доларів. Вона має бути внесена до отримання візи та буде повернута, якщо мандрівник вчасно залишить територію США. Програма не стосується осіб, які в'їжджають до США в рамках Візової програми без дозволу (Visa Waiver Program), яка охоплює понад 40 країн, зокрема більшість європейських держав.

Незважаючи на запевнення влади, що програма є "тимчасовою" і "експериментальною", експерти побоюються, що вона може стати постійним інструментом відлякування мандрівників із бідніших країн та ускладнить приїзд навіть родичам громадян США.

Додатковий платіж при отриманні візи

До речі, паралельно із запуском заставної програми, у США також вводиться додатковий "збір за доброчесність візи" - 250 доларів, що стане ще одним бар’єром для іноземних подорожувальників. Це, на думку критиків, зробить візу США однією з найдорожчих у світі.