США изменили правила получения неиммиграционных виз: что нужно знать украинцам

Напомним, с 2026 года за каждую неимиграционную визу США начнут взимать дополнительный сбор в размере 250 долларов. Общая стоимость получения туристической визы может существенно подорожать.

Также США запускают программу, которая обяжет иностранцев из отдельных стран вносить за туристические и бизнес-визы залог до 15 тыс долларов.

Кроме того, в США проверят миллионы виз иностранцев. Нарушителей депортируют из страны.