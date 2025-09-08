RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

США изменили правила получения неиммиграционных виз: что нужно знать украинцам

Иллюстративное фото: Госдеп изменил правила получения виз для иностранцев (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты ввели новые правила получения неиммиграционных виз. Отныне документы следует подавать только в стране гражданства или постоянного проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Бюро консульских дел Государственного департамента США.

Так, согласно новому перечню, для украинцев определены два пункта подачи заявлений - Краков и Варшава. Киев в перечне отсутствует.

В Госдепартаменте также добавили, что:

  • действующие записи на собеседования обычно отменять не будут;
  • заявители должны подтвердить проживание в стране, где подается заявление;
  • подача в другой стране может усложнить получение визы.

Напомним, с 2026 года за каждую неимиграционную визу США начнут взимать дополнительный сбор в размере 250 долларов. Общая стоимость получения туристической визы может существенно подорожать.

Также США запускают программу, которая обяжет иностранцев из отдельных стран вносить за туристические и бизнес-визы залог до 15 тыс долларов.

Кроме того, в США проверят миллионы виз иностранцев. Нарушителей депортируют из страны.

