США зменшать щит для Європи й готують радикальне рішення щодо НАТО, - Reuters

Адміністрація Дональда Трампа готується до радикального перегляду оборонних зобов’язань перед Європою. Сполучені Штати мають намір значно скоротити обсяг військових сил, які надаються Альянсу для реагування на масштабні конфлікти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Вже цього тижня, приблизно у п'ятницю на зустрічі у Брюсселі, союзники по НАТО отримають офіційне повідомлення, кажуть джерела агенції. США зменшать пул військ, які вони зазвичай тримають напоготові на випадок серйозної кризи. Мова йде про так звану Модель сил НАТО, що є спеціальним механізмом, де кожна країна визначає свій внесок для захисту Альянсу.

Точні цифри тримають у секреті, проте джерела в Пентагоні підтверджують - скорочення будуть значними. Дональд Трамп неодноразово вимагав цього, бо хоче, щоб європейці самі платили за свій спокій.

Терміни переходу до нової численності військ теж поки невідомі. Пентагон ще не озвучив графік. Проте команда керівника політичного відділу Пентагону Елбріджа Колбі вже працює над новою стратегією. Саме Колбі є головним ідеологом перегляду відносин з НАТО.

"Ядерна парасолька" залишиться

Попри скорочення звичайних військ, США не йдуть повністю. Ядерна зброя залишиться головним стримуючим фактором. Елбрідж Колбі підтвердив це публічно й Вашингтон продовжить захищати союзників від ядерної загрози. Проте воювати "на землі" європейцям здебільшого доведеться власними силами.