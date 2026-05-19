Генерал НАТО "пишається" збиттям дрона над Естонією без наказів згори

22:50 19.05.2026 Вт
2 хв
Попередній аналіз інциденту свідчить про те, що система відпрацювала ефективно
Анастасія Никончук
Генерал НАТО "пишається" збиттям дрона над Естонією без наказів згори Фото: Алексус Гринкевич. (GettyImages)
Знищення безпілотника, який порушив повітряний простір Естонії, продемонструвало ефективну роботу системи протиповітряної оборони Альянсу та її інтеграцію з ППО країн Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі генерала Алексуса Грінкевіча на прес-конференції в Брюсселі.

У Північноатлантичному альянсі позитивно відреагували на знищення безпілотника, який 19 квітня порушив повітряний простір Естонії.

За словами командувача, дрон був збитий на найнижчому тактичному рівні без необхідності додаткових консультацій з вищим керівництвом НАТО.

"Що стосується сьогоднішнього інциденту з безпілотником, коли його збив румунський (винищувач - ред.), - саме так має працювати наш "оборонний дизайн", - наголосив Гринкевич.

Він зазначив, що в Альянсі повноваження для ухвалення подібних оперативних рішень делеговані безпосередньо на тактичний рівень.

У НАТО заявили про ефективну інтеграцію ППО

Генерал підкреслив, що така система дає змогу оперативно реагувати на будь-які порушення повітряного простору і забезпечує захист території країн-членів НАТО.

"Саме так ми можемо захистити кожен дюйм території Альянсу, коли відбувається подібне вторгнення", - заявив він.

За словами Гринкевича, попередня оцінка інциденту показує, що система спрацювала ефективно, а взаємодія між засобами ППО країн Балтії та місією НАТО з патрулювання повітряного простору виявилася успішною.

Триває аналіз інциденту

У НАТО повідомили, що оцінка обставин інциденту все ще триває. Однак в Альянсі вже вважають, що взаємодія між національними системами ППО та силами НАТО продемонструвала високий рівень координації та готовності до реагування на загрози.

Нагадуємо, що за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, посилення агресивної риторики з боку Росії на адресу країн Балтії може вказувати на можливу підготовку нових провокаційних дій проти НАТО.

Зазначимо, що Збройні сили Німеччини направили зенітно-ракетний комплекс Patriot до Туреччини в рамках посилення інтегрованої системи протиповітряної оборони східного флангу НАТО.

