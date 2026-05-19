Генерал НАТО "пишається" збиттям дрона над Естонією без наказів згори

Знищення безпілотника, який порушив повітряний простір Естонії, продемонструвало ефективну роботу системи протиповітряної оборони Альянсу та її інтеграцію з ППО країн Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі генерала Алексуса Грінкевіча на прес-конференції в Брюсселі.

У Північноатлантичному альянсі позитивно відреагували на знищення безпілотника, який 19 квітня порушив повітряний простір Естонії.

За словами командувача, дрон був збитий на найнижчому тактичному рівні без необхідності додаткових консультацій з вищим керівництвом НАТО.

"Що стосується сьогоднішнього інциденту з безпілотником, коли його збив румунський (винищувач - ред.), - саме так має працювати наш "оборонний дизайн", - наголосив Гринкевич.

Він зазначив, що в Альянсі повноваження для ухвалення подібних оперативних рішень делеговані безпосередньо на тактичний рівень.

У НАТО заявили про ефективну інтеграцію ППО

Генерал підкреслив, що така система дає змогу оперативно реагувати на будь-які порушення повітряного простору і забезпечує захист території країн-членів НАТО.

"Саме так ми можемо захистити кожен дюйм території Альянсу, коли відбувається подібне вторгнення", - заявив він.

За словами Гринкевича, попередня оцінка інциденту показує, що система спрацювала ефективно, а взаємодія між засобами ППО країн Балтії та місією НАТО з патрулювання повітряного простору виявилася успішною.

Триває аналіз інциденту

У НАТО повідомили, що оцінка обставин інциденту все ще триває. Однак в Альянсі вже вважають, що взаємодія між національними системами ППО та силами НАТО продемонструвала високий рівень координації та готовності до реагування на загрози.