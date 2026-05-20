США уменьшат щит для Европы и готовят радикальное решение по НАТО, - Reuters

Администрация Дональда Трампа готовится к радикальному пересмотру оборонных обязательств перед Европой. Соединенные Штаты намерены значительно сократить объем военных сил, которые предоставляются Альянсу для реагирования на масштабные конфликты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Уже на этой неделе, примерно в пятницу на встрече в Брюсселе, союзники по НАТО получат официальное уведомление, говорят источники агентства. США уменьшат пул войск, которые они обычно держат наготове на случай серьезного кризиса. Речь идет о так называемой Модели сил НАТО, что является специальным механизмом, где каждая страна определяет свой вклад для защиты Альянса.

Точные цифры держат в секрете, однако источники в Пентагоне подтверждают - сокращения будут значительными. Дональд Трамп неоднократно требовал этого, потому что хочет, чтобы европейцы сами платили за свое спокойствие.

Сроки перехода к новой численности войск тоже пока неизвестны. Пентагон еще не озвучил график. Однако команда руководителя политического отдела Пентагона Элбриджа Колби уже работает над новой стратегией. Именно Колби является главным идеологом пересмотра отношений с НАТО.

"Ядерный зонтик" останется

Несмотря на сокращение обычных войск, США не уходят полностью. Ядерное оружие останется главным сдерживающим фактором. Элбридж Колби подтвердил это публично и Вашингтон продолжит защищать союзников от ядерной угрозы. Однако воевать "на земле" европейцам в основном придется собственными силами.