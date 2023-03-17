UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США зійшли з рейок два потяги: розлилося майже 20 тонн дизельного пального

Фото: У США зійшли з рейок два потяги (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

В американських штатах Арізона та Вашингтон 16 березнч зійшли з рейок два потяги. Унаслідок інцидентів ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Аварія у Вашингтоні сталася неподалік затоки Паділья.

В Департаменті екології штату зазначили, що ДТП призвело до розлиття майже 19 тонн дизельного пального.

За словами місцевих посадовців, немає ознак того, що розлив досяг води або вплинув на будь-яку дику природу.

Водночас AP пише, що поблизу Каліфорнії та Невади, що в західній Арізоні, зійшов з рейок потяг, який перевозив кукурудзяний сироп.

Вісім вагонів перекинулися та заблокували головну колію. Наразі рятувальники з'ясовують причини обох інцидентів.

Нагадаємо, 4 березня у штаті Огайо зійшов з рейок вантажний потяг американської транспортної компанії Norfolk Southern.

Раніше ми інформували про те, що у столиці Південної Кореї з рейок зійшов потяг, постраждали понад 30 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПСполучені Штати Америкипотяг