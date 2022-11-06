У столиці Південної Кореї з рейок зійшов потяг: постраждали понад 30 людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News .

За попередніми даними, внаслідок аварії обійшлося без жертв. Поліція вже розпочала розслідування причин катастрофи. Рятувальники розбирають вагони, що зійшли з рейок, щоб максимально оперативно відновити рух у поїздів гілкою.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що в Сеулі, під час святкування Хеллоуїна, сталася смертельна тиснява. Спочатку було відомо прозагибель щонайменше 59 осіб, проте їх кількість продовжувала зростати.

Також повідомлялося, що США відправили до Південної Кореї стратегічних бомбардувальників B-1B, які візьмуть участь у спільних військових навчаннях.

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