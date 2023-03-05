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В американському Огайо з рейок зійшов вантажний потяг (відео)

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Огайо, Неділя 05 березня 2023 11:17
В американському Огайо з рейок зійшов вантажний потяг (відео) Фото: в Огайо знову зійшов з рейок потяг компанії Norfolk Southern (twitter.com/bennyjohnson)
Автор: Наталія Юрченко

Вантажний потяг американської транспортної компанії Norfolk Southern зійшов з рейок. Інцидент стався 4 березня у штаті Огайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC Chicago.

За інформацією компанії, з рейок зійшли 20 вагонів з 212. Потяг перевозив небезпечні речовини, але витоку не сталося.

Жителів штату у радіусі 350 метрів від місця аварії закликали не виходити з домівок та знаходитися у безпечних місцях до ліквідації наслідків інуденту. Проте влада наголошує, що евакуації не буде.

Нагадаємо, що це вже друга аварія з потягом компанії Norfolk Souther, яка сталася в Огайо.

Так, у лютому 2023 року зійшов з рейок потяг, який перевозив вінілхлорид. Внаслідок аварії сталася пожежа, через небезпеку отруєння жителів евакуювали.

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