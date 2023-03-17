В США сошли с рельсов два поезда: разлилось почти 20 тонн дизельного топлива

Авария в Вашингтоне произошла недалеко от залива Падилья.

В Департаменте экологии штата отметили, что ДТП привело к разливу почти 19 тонн дизельного топлива.

По словам местных чиновников, нет признаков того, что разлив достиг воды или повлиял на любую дикую природу.

В то же время AP пишет, что вблизи Калифорнии и Невады в западной Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший кукурузный сироп.

Восемь вагонов перевернулись и заблокировали главный путь. В настоящее время спасатели выясняют причины обоих инцидентов.