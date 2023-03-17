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В США сошли с рельсов два поезда: разлилось почти 20 тонн дизельного топлива

Фото: В США сошли с рельсов два поезда (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

В американских штатах Аризона и Вашингтон 16 марта сошли с рельсов два поезда. В результате инцидентов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Авария в Вашингтоне произошла недалеко от залива Падилья.

В Департаменте экологии штата отметили, что ДТП привело к разливу почти 19 тонн дизельного топлива.

По словам местных чиновников, нет признаков того, что разлив достиг воды или повлиял на любую дикую природу.

В то же время AP пишет, что вблизи Калифорнии и Невады в западной Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший кукурузный сироп.

Восемь вагонов перевернулись и заблокировали главный путь. В настоящее время спасатели выясняют причины обоих инцидентов.

Напомним, 4 марта в штате Огайо сошел с рельсов грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern.

Ранее мы информировали о том, что в столице Южной Кореи с рельсов сошел поезд, пострадали более 30 человек.

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